Как выживает компания

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ни один коммерческий рейс не перевозил пассажиров в или из Украины. Национальный флажный перевозчик объявил себя неплатежеспособным, а другие авиакомпании понесли потери.

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Авиакомпания, которая имеет 10 самолетов и около 1200 сотрудников, перенаправила свою бизнес-модель с чартерных и регулярных рейсов на поставку своих самолетов, экипажей, техобслуживания и страхования другим операторам за рубежом, модель, известна в индустрии как ACMI.

Война началась и нам пришлось полностью перестроить нашу модель. В 2022 году мы уже имели огромное количество обязательств, но полная остановка в доходах. В прошлом году мы продолжали развивать эту модель и, по моему мнению, мы уже установили себя. В этом году мы уже полноценный игрок,

- отмечает гендиректор компании Дмитрий Сероухов.

Он также добавил, что ACMI составляет около 70% доходов SkyUp, делая его одним из 20 крупнейших таких операторов в Европе. Они перевезли 1,5 миллиона пассажиров в 2023 году, по сравнению с 1 миллионом в 2022 году.

Интересно! До вторжения, компания, основана в 2018 году, была самым быстрорастущим авиаперевозчиком Украины и перевезла рекордное количество более 2,57 миллионов пассажиров по более чем 50 направлениям в 2021 году.

Как пострадали авиаперевозчики во время войны

Транспортная инфраструктура, включая аэропорты, регулярно становятся объектом атак российских ракет и беспилотников, а воздушное пространство закрылось на неопределенный срок.

Интересно! По оценкам Киевской школы экономики, с начала войны услышаны 19 аэропортов и гражданских аэродромов, а транспортный сектор понес убытки в размере 3,1 миллиарда долларов по состоянию на июнь 2023 года.

SkyUp повезло больше, чем другим перевозчикам, поскольку большинство его самолетов находились за рубежом, когда началась война. Только один самолет оказался в аэропорту "Борисполь" в Киеве, и компании удалось изъять его в апреле 2023 года.