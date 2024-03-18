Як виживає компанія

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року жоден комерційний рейс не перевозив пасажирів в або з України. Національний прапорний перевізник оголосив себе неплатоспроможним, а інші авіакомпанії зазнали втрат.

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Авіакомпанія, яка має 10 літаків та близько 1200 співробітників, перенаправила свою бізнес-модель з чартерних та регулярних рейсів на постачання своїх літаків, екіпажів, техобслуговування та страхування іншим операторам за кордоном, модель, відома в індустрії як ACMI.

Війна почалася і нам довелося повністю перебудувати нашу модель. У 2022 році ми вже мали величезну кількість зобов'язань, але повна зупинка у доходах. Торік ми продовжували розвивати цю модель і, на мою думку, ми вже встановили себе. Цього року ми вже повноцінний гравець,

— зазначає гендиректор компанії Дмитро Сероухов.

Він також додав, що ACMI становить близько 70% доходів SkyUp, роблячи його одним із 20 найбільших таких операторів в Європі. Вони перевезли 1,5 мільйона пасажирів у 2023 році, порівняно з 1 мільйоном у 2022 році.

Цікаво! До вторгнення, компанія, заснована у 2018 році, була найшвидше зростаючим авіаперевізником України й перевезла рекордну кількість понад 2,57 мільйонів пасажирів до понад 50 напрямків у 2021 році.

Як постраждали авіаперевізники під час війни

Транспортна інфраструктура, включаючи аеропорти, регулярно стають об'єктом атак російських ракет і безпілотників, а повітряний простір закрився на невизначений термін.

Цікаво! За оцінками Київської школи економіки, з початку війни почуті 19 аеропортів та цивільних аеродромів, а транспортний сектор зазнав збитків у розмірі 3,1 мільярда доларів станом на червень 2023 року.

SkyUp пощастило більше, ніж іншим перевізникам, оскільки більшість його літаків перебували за кордоном, коли почалася війна. Лише один літак опинився в аеропорту "Бориспіль" в Києві, і компанії вдалося вилучити його у квітні 2023 року.