Что влияет на стоимость косметики

Отныне украинские производители косметики должны соблюдать требования, которые действуют в странах ЕС. Это требует значительных инвестиций, что повлияет на конечную цену товаров, отмечает Forbes Ukraine.

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Рыночные эксперты объясняют, что речь идет о значительных затратах на пересмотр составов и ингредиентов продукции, ее упаковки, оборудования, сертификацию и тому подобное.

Придется вложить более 7 – 10 тысяч долларов для завершения перехода. Это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами,

– говорит соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко.

Также на стоимость украинской косметики влияет цена компонентов, которые подпадают под новые европейские регламенты. Это увеличивает расходы производителей, что может привести к удорожанию продукции.

К слову! В Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, и по итогам 2023 года они уплатили 1,8 миллиарда гривен налогов.