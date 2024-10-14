Що впливає на вартість косметики

Відтепер українські виробники косметики мають дотримуватися вимог, які діють у країнах ЄС. Це потребує значних інвестицій, що вплине на кінцеву ціну товарів, зазначає Forbes Ukraine.

Читайте також Надприбуткова індустрія: автори контенту OnlyFans вже заробили 20 мільярдів доларів

Ринкові експерти пояснюють, що йдеться про значні витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо.

Доведеться вкласти понад 7-10 тисяч доларів для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами,

– каже співзасновниця косметичного бренду Crumb Євгенія Лисенко.

Також на вартість української косметики впливає ціна компонентів, які підпадають під нові європейські регламенти. Це збільшує витрати виробників, що може призвести до подорожчання продукції.

До слова! В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, і за підсумками 2023 року вони сплатили 1,8 мільярда гривень податків.