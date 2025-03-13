Украинская компания поставляет Воздушным силам США боевые радиостанции

Украинская компания Himera, которая разрабатывает радиостанции, устойчивые к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), поставила свои систем связи для Воздушных сил США (USAF).

Как украинская технология попала в США

Об этом сообщает Defence-blog, информирует 24 Канал. Осенью 2024 года стартап впервые экспортировал свою продукцию за границу – тактические радиостанции были проданы Исследовательской лаборатории Воздушных сил США (AFRL).

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Американские военные решили протестировать украинские системы связи, чтобы оценить возможность их дальнейшего внедрения в вооруженных силах США.

Весной 2024 года Himera подписала эксклюзивное соглашение с американской компанией Reticulate Micro, которая специализируется на надежной связи.

Согласно договоренностям, Reticulate будет отвечать за продажу боевых тактических систем Himera в США и для ключевых международных клиентов.

Усиление защиты: сотрудничество с Quantropi

В феврале 2025 года Himera заключила стратегическое партнерство с канадской компанией Quantropi, которая работает в сфере квантово-безопасного шифрования данных. Благодаря этому решению украинские радиостанции получат постквантовый уровень защиты, что сделает их еще более надежными для военного применения.

Что предусматривает соглашение

Встраивание квантово-безопасного шифрования в устройства G1 PRO, ретрансляторы R1 и B1, а также удлинители интернета E1.

Quantropi станет эксклюзивным дистрибьютором продукции Himera в США и Канаде и будет иметь право продвигать ее в странах НАТО.

Himera – новый стандарт военной связи

Радиостанции Himera, испытаны в условиях боевых действий в Украине, оснащены:

шифрованием AES-256,

технологиями MESH/MANET,

частотным перескоком для противодействия РЭБ.

Наша радиостанция G1 PRO может решить критическую проблему стран НАТО – обеспечить надежную, защищенную и доступную связь даже в условиях агрессивной РЭБ,

– отметил соучредитель Himera Миша Рудоминский.

Теперь, благодаря платформе QiSpace от Quantropi, они получат защиту от квантовых угроз, перехвата и глушения.