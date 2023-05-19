Эти деньги должны были выдать в конце 2022 года. Туда подалось более 30 консорциумов, которые планировали управлять этими бюджетами. Основное опасение – коррупционные риски. Партнеры не могли принять решения, кто будет управлять этими деньгами. Об этом 24 Каналу сказал украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый.

Обратите внимание Все негативные последствия они уже получили, – предприниматель о компаниях, до сих пор работающих в России

Важное событие для Украины

Так, 12 миллионов евро (по 60 тысяч евро каждому) пойдут на финансирование 200 украинских стартапов в области deep-tech – искусственный интеллект, математика и все остальные.

Эти компании могут работать в любой сфере, но они должны быть с глубокими технологиями,

– подчеркнул Долгополый.

Кроме того, предусмотрено 8 миллионов евро консорциума, который будет этим управлять, чтобы он создал дополнительные условия для развития этих компаний – учебные курсы, консалтинговые сервисы, инкубаторы, акселераторы, партнерская сеть в США и так далее.

Я очень хорошо знаю ребят, получивших этот грант. Большинство из них – европейцы и американцы,

– заметил предприниматель.

Более того, продолжает Довгополый, это первая институциональная инициатива со стороны Евросоюза, к которой начали присоединяться другие доноры и инвесторы. Они смотрят на украинский hi-tech, но опасаются без мощного игрока заходить туда.

"Это очень важное событие, которое будет иметь положительные последствия для украинского рынка стартапов в течение нескольких лет", – уверен Денис Довгополый.

Долгополый о 20 миллионах на украинские стартапы: смотрите видео

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