Ці гроші мали видати наприкінці 2022 року. Туди подалося понад 30 консорціумів, які планували керувати цими бюджетами. Основне побоювання – корупційні ризики. Партнери не могли ухвалити рішення, хто керуватиме цими грошима. Про це 24 Каналу сказав український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий.

Зверніть увагу Усі негативні наслідки вони вже отримали, – підприємець про компанії, які досі працюють в Росії

Важлива подія для України

Так, 12 мільйонів євро (по 60 тисяч євро кожному) підуть на фінансування 200 українських стартапів у галузі deep-tech – штучний інтелект, математика і решта.

Ці компанії можуть працювати у будь-якій сфері, але вони мають бути з глибокими технологіями,

– підкреслив Довгополий.

Крім того, передбачено 8 мільйонів євро консорціуму, який цим керуватиме, щоб він створив додаткові умови для розвитку цих компаній – навчальні курси, консалтингові сервіси, інкубатори, акселератори, партнерська мережа у США і таке інше.

Я дуже добре знаю хлопців, які отримали цей грант. Більшість з них – європейці та американці,

– зауважив підприємець.

Ба більше, продовжує Довгополий, це перша інституційна ініціатива з боку Євросоюзу, до якої почали приєднуватися інші донори та інвестори. Вони дивляться на український hi-tech, але побоюються буз потужного гравця заходити туди.

"Це дуже важлива подія, яка буде мати позитивні наслідки для українського ринку стартапів продовж декількох років", – впевнений Денис Довгополий.

Довгополий про 20 мільйонів на українські стартапи: дивіться відео

Новини про українські стартапи: останнє