Каждый 10 предприниматель из Украины: положительное влияние украинских ФЛП на экономику Польши

После начала полномасштабного вторжения многие предприниматели были вынуждены релоцировать и расширять бизнес на территории ЕС. Также немало украинцев выехало в соседние государства как беженцы. Многие из них со временем начали осваиваться и даже открывать собственные бизнесы, которые сейчас имеют большое влияние и на экономику этих стран. Одной из стран, где больше всего украинских предпринимателей, – Польша.

После начала полномасштабного вторжения многие предприниматели были вынуждены релоцировать и расширять бизнес на территории ЕС. Также немало украинцев выехало в соседние государства как беженцы. Большинство из них со временем начали осваиваться и даже открывать собственные бизнесы, которые сейчас не только успешно развиваются на европейском рынке, но и имеют ощутимое влияние и на экономику этих стран. Одна из стран, где больше всего украинских предпринимателей, – Польша.

Поэтому 24 Канал пообщался с украинскими предпринимателями и Дией.Бизнес, чтобы выяснить, какая ситуация с уровнем заплат в Польше для украинцев, готовы ли поляки становиться клиентами бизнеса с украинскими корнями, и что стоило бы позаимствовать отечественным предпринимателям.

Распространение украинского бизнеса в Польше

Виктория Булгакова рассказала для 24 Канала, что по итогам 2023 года, каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. В 2023 году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний. В то же время в течение 2022 – 2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

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До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный рывок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра достигла около 1 700 предприятий в месяц. С помощью центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве с начала войны украинцы открыли 9 406 предприятий.

Виктория Булгакова Руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве Нужно отметить, что в 90% бизнеса который регистрируется, деятельность проводится как на территории Украины, так и на территории Польши. Некоторые предприятия открывают филиалы в Польше, недалеко от границы для логистического удобства, так как должны обеспечить непрерывный цикл производства, учитывая то, что в Украине существуют перебои со светом.

Другие 10% – это те украинцы, которые никогда не вели бизнеса, но понимают, что хотят иметь собственное дело, реализовываться в стране и зарабатывать деньги. Украинцы понимают, что не зная польского языка – трудно рассчитывать на хорошую работу по специальности, даже имея высшее образование.

С помощью команды Дия.Бизнес в Варшаве, с начала войны было открыто украинских предприятий:

в Варшаве – 9 406;

в Кракове – 2 661;

во Вроцлаве – 2 128;

в Познани – 1 084;

в Люблине – 1 033.

Украинцы в Польше, как правило, пытаются создать бизнес, который требует наименьших затрат на основное оборудование, средства. В большинстве это услуги, онлайн-торговля, но популярными направлениями также являются:

образование;

строительство;

сфера красоты;

консалтинговые услуги;

туризм;

услуги на рынке недвижимости;

кофейни;

IT-компании.

Как украинский бизнес помогает Польше

С начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев вынуждены были поехать в Польшу. Почти 95% украинцев, которые обратились в центр поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве по тем или иным бизнес-вопросам, – имели высшее образование, опыт ведения бизнеса и т.д., поэтому Польша действительно получила высококвалифицированных специалистов и эффективные трудовые ресурсы.

Оказавшись в Польше украинцы вынуждены были искать работу, изучать польское законодательство, язык и культуру. Украинцы начали открывать собственный бизнес в Польше, чтобы быть финансово независимыми и реализовывать собственный потенциал. Украинцы быстро учатся и готовы делиться опытом. Быстро налаживают партнерские отношения и контакты,

– сказала Булгакова.

Также из-за энергетического кризиса и уничтожения производственных мощностей некоторый бизнес вынужден был открыть филиалы и отделения в Польше. Поэтому Польша получила новый начатый бизнес и новые рабочие места, а также трудовые ресурсы.

Что касается налогов, то отчетная кампания продолжалась до 1 мая 2024 года, поэтому подсчеты еще продолжаются. Нужно отметить, что украинцы, которые находятся в Польше и в дальнейшем проводят свою предпринимательскую деятельность на территории Украины.

Кроме того, и в дальнейшем обращаются с запросами об открытии хозяйственной деятельности на территории Украины. Для этого в центре Дия.Бизнес в Варшаве каждый месяц проводится налоговый вебинар с привлечением специалистов Государственной налоговой службы Украины, на котором можно узнать обо всех изменениях в украинском законодательстве, а также получить ответы на свои вопросы от налоговиков. Находясь за рубежом, украинцы и в дальнейшем платят налоги по месту регистрации понимая важность наполнения бюджета Украины,

– добавила она.

Что с рабочими местами

По словам Булгаковой, украинцы часто нанимают на работу своих соотечественников, в том числе для экономии средств.

В первые месяцы в Польше, украинские предприниматели, не зная языка, особенностей бухгалтерского учета и налогообложения, обращались к польским специалистам. Однако со временем соотечественники поняли, что, особенно для малых бизнесов, такие услуги слишком дорогие. Основная проблема, с которой сталкивается украинский работодатель в Польше, это высокие требования польских специалистов по ставке и низкие проценты от прибыли или продаж,

– объяснила представительница Дия. Бизнес.

Она добавила, что украинские компании, которые работают единолично, не могут себе позволить нанимать поляков. Это касается даже тех компаний, в которых работают 3 – 4 человека. Поэтому они преимущественно берут на работу украинцев, которые уже долгое время живут в Польше, хорошо интегрированы, имеют налаженные социальные связи и свободно владеют польским и английским языками.

У украинцев нет цели конкурировать с поляками, в Польше много вакантных должностей. И даже созданы льготы для молодежи до 26 лет (льгота по налогу на прибыль), чтобы поощрять молодежь оставаться в стране. И как показывает время, украинцы готовы создавать собственный бизнес. Поэтому украинцы не отбирают рабочие места, а наоборот открывая бизнес в Польше создают новые рабочие места, как для украинцев, так и для поляков,

– сказала Булгакова.

Почему украинские предприниматели выбирают Польшу

Маркетолог компании по разработке облачного сервиса UCloud Антонина Кураева и владелец автосервиса и детейлинга в Варшаве "RemZone Warsztat" Валерий Мельников во время разговора с 24 Каналом рассказали, что открывать бизнес в Польше решили по следующим причинам:

стабильная экономика, прозрачная налоговая система, логистический аспект и географическая близость к Украине, поддержка правительства Украины открытие бизнеса в Польше, в частности правительственные программы и льготные условия для инвесторов.

Екатерина Цатурян, соучредитель и COO компании корпоративных подарков MOODua тоже поделилась с 24 Каналом своим опытом. Польшу компания выбрала только после детального анализа рынков Европы.

Екатерина Цатурян Соучредитель и COO компании MOODua Мы планировали расширение бизнеса в Европе, провели ряд ресерчей и интервью с потенциальными клиентами в разных странах. Польша оказалась для нас ближе всего по ментальности (что также важно в понимании рынка и клиентов), и корпоративной культуре компаний (мы работаем в B2B продажах). Также очень удобная логистически, поскольку часть товаров мы изготавливаем в Украине и перевозим в Польшу для реализации. Кроме этого, мы выбрали стратегию "идти за клиентом", что позволяет легче войти в новый рынок. Поскольку многие украинские ІТ-компаний (что составляет большинство наших клиентов) релоцировались в Польшу, они и стали нашими early birds на этом рынке.

Разница между поляками и украинцами

Сразу после того, как бизнес решился начать предпринимательскую деятельность за рубежом, его ждет новая задача – поиск работников. Поэтому 24 Канал пообщался с агентством по трудоустройству в Польше Altego Agency, чтобы выяснить, кому отдают предпочтение украинские предприниматели – "своим" или полякам, и есть ли разница в размере заработной платы?

Никита Наконечный объяснил, что разницы в оплате между поляками и украинцами в Польше – нет. Украинец в Польше и поляк в Польше будут получать одинаковую почасовую оплату, а вот у украинца в Украине зарплата будет несколько ниже.

При этом мы это видим не только по своим вакансиях, но и по вакансиям, на которые мы трудоустраиваем. Однако украинцам часто отдают предпочтение, потому что мы готовы эффективнее работать. Ведь при переезде ты не такой расслабленный, как местный житель. Похожая ситуация происходит и у нас: что студент, который переехал, активнее ищет работу и работает, чем тот, для кого этот город родной, потому что ему "есть куда отступать",

– добавляет он.

А вот Антонина Кураева считает, что определенные различия между поляками и украинцами в зарплатных ожиданиях все же существуют.

Антонина Кураева Маркетолог компании UCloud Обычно украинские работники ожидают несколько ниже зарплаты по сравнению с польскими коллегами, особенно на начальных этапах трудоустройства. Это связано с разницей в экономических условиях и уровне заработных плат в Украине и Польше. Однако с приобретением опыта и повышением квалификации, зарплатные ожидания украинских работников быстро сближаются с польскими стандартами.

Валерий Мельников подтвердил, что обычно польские работники имеют более высокие зарплатные ожидания по сравнению с украинцами, что связано с разницей в уровне жизни и экономическими условиями в обеих странах. Он добавил, что украинский бизнес вполне может быть конкурентным.

Валерий Мельников Владелец фирмы "RemZone Warsztat" Украинский бизнес может быть конкурентом для польских предпринимателей в некоторых сферах, однако мы считаем, что конкуренция способствует развитию и совершенствованию качества услуг. В нашем случае, мы стараемся предложить высококачественные автомобильные услуги и детайлинг, что позволяет нам занять свою нишу на рынке. В то же время сотрудничество между украинскими и польскими предпринимателями может привести к взаимовыгодным результатам и способствовать росту обеих экономик.

Маркетолог в UCloud также считает, что украинский бизнес может быть сильнее в сфере IT, сельского хозяйства или производства, вместе с тем он часто дополняет польский рынок, принося новые идеи, инновации и рабочую силу. Это создает благоприятные условия для сотрудничества и обмена опытом между предпринимателями обеих стран.

Наш подход к сервису качественно отличается. Поляки не были готовы к такой конкуренции со стороны украинских бизнесменов. Например, на рынке трудоустройства украинские фирмы активно вытесняют польские с рынка. Это происходит из-за того, что мы обучены украинским высоко конкурентным рынком улучшали сервис, маркетинг, работу с рекламой, дизайн и пришли на рынок где достаточно просто быть. Сейчас мы больше понимаем в польском законодательстве по трудоустройству, чем даже сами поляки,

– заявил Наконечный.

По мнению COO компании корпоративных подарков MOODua, украинцы "всколыхнули" польский рынок, когда активно начали открывать свой бизнес на нем. Украинские предприятия более гибкие и клиентоориентированные.

Поляки поддерживают протекционизм на всех уровнях, включая бытовой. Поэтому среди многих похожих предложений они выберут местного производителя. Это не потому, что он лучше, дешевле или удобнее, а потому что он – свой,

– добавляет Виктория Булгакова из Дия.Бизнес.

Булгакова также отмечает, что на втором месте для поляков стоят привычка и доверие. Однако украинцы уже смогли зарекомендовать себя, и многие поляки начинают пользоваться украинскими услугами и товарами. Украинский бизнес ориентирован на сотрудничество, синергию и здоровую конкуренцию.

Налоги в Польше

Екатерина Цатурян поделилась своими наблюдениями относительно налоговой системы в Польше. Очевидно, что в этой стране бизнес платит значительно больше.

В Польше они выше. И они зависят не только от того сколько ты получил денег на счет, а и от того, сколько по времени работает твой ФЛП. Например, за фиксированный налог ZUS в первые месяцы мы платили 376 злотых, после 6 месяцев работы он поднялся до 717 злотых, а с момента, когда ФЛП 2 года, то он фиксируется уже на 2 200 злотых,

– сказала она.

Еще есть налог за поступление денег (это около 3% от поступлений на счет ФЛП) и отдельно рассчитываются налоги за сотрудников. Также стоит отметить, что лимиты поступлений при такой упрощенной системе налогообложения ниже, чем в Украине. В Польше обороты ФЛП не должны превышать 200 тысяч злотых в год, когда в Украине ФЛП 3 группы может принимать до 8 285 700 гривен.

Несмотря на то, что вы имеете лимит в 200 тысяч злотых в год и фиксированный налог ZUS (который и так растет каждые 6 месяцев), то в момент, когда вы приняли на счет вашего ФЛП более 60 000 злотых (в пределах года), вы должны доплатить +282,65 злотых налога ZUS за каждый месяц до перехода этого лимита,

– поделилась предпринимательница.

Что Украине стоит позаимствовать

Никита Наконечный Руководитель Altego Agency Во-первых, это вакансия очень часто идет сразу с жильем. В Украине я почти такого не видел. Более того, если вы уже самостоятельно нашли жилье и оно вам не нужно, то вам увеличивается ставка. Я никогда не слышал, чтобы в Украине вам доплачивали деньги, если вы сами себе снимаете квартиру. Также если локация дальше чем в 10 – 15 минутах от места работы, то помогают с транспортом.

Что еще стоит позаимствовать в польской модели бизнеса, по мнению Наконечного:

ZUS . Обязательное медицинское страхование. Все работники Altego имеют страховку и в случае болезни по ней идут к врачу не отдавая за визит пол зарплаты. Страховку же для работников организует работодатель. Поэтому защищенность во время болезни здесь чувствуется сильнее.

. Обязательное медицинское страхование. Все работники Altego имеют страховку и в случае болезни по ней идут к врачу не отдавая за визит пол зарплаты. Страховку же для работников организует работодатель. Поэтому защищенность во время болезни здесь чувствуется сильнее. Почасовая оплата труда здесь гораздо популярнее. Это уменьшает переработки, уменьшает выгорание, потому что работники не сидят на работе, чтобы просто дождаться конца дня.

здесь гораздо популярнее. Это уменьшает переработки, уменьшает выгорание, потому что работники не сидят на работе, чтобы просто дождаться конца дня. Восьмичасовой рабочий день. Люди работают с 8 до 16. В Украине же часто работают с 8 до 17, потому что час обеда не засчитывается как рабочее время.

Стоит отметить, что сегодня польская система по сравнению с украинской несколько бюрократизирована. Цифровизация ее структуры оставляет желать лучшего. Однако есть одно важное преимущество: все процедуры работают четко, и прохождение каждого этапа происходит в соответствии с законодательными нормами. Вмешательство негативных социальных факторов, таких как коррупция, практически отсутствует. Украине стоит обратить внимание на этот аспект, ведь прозрачность и четкость в выполнении законодательных норм важны для развития бизнеса,

– добавляет Валерий Мельников.

Еще одним моментом, который стоило бы позаимствовать, по мнению Цатурян, это оцифровка многих процессов. Например, зарегистрироваться для ведения ВЭД и растаможки товаров, получить коды и необходимые документы можно онлайн за несколько часов. Также несомненный плюс работы в Польше – быстрые и беспошлинные отправки по всей территории ЕС.

Виктория Булгакова выделила три основных момента, которые не мешало бы позаимствовать Украине:

финансовую поддержку бизнеса на всех стадиях развития;

формат ведения незарегистрированной деятельности;

принцип налоговой системы построенный на доверии.

Антонина Кураева также назвала преимущества Польши, которые пригодились бы Украине: