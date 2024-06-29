После начала полномасштабного вторжения многие предприниматели были вынуждены релоцировать и расширять бизнес на территории ЕС. Также немало украинцев выехало в соседние государства как беженцы. Большинство из них со временем начали осваиваться и даже открывать собственные бизнесы, которые сейчас не только успешно развиваются на европейском рынке, но и имеют ощутимое влияние и на экономику этих стран. Одна из стран, где больше всего украинских предпринимателей, – Польша.
Поэтому 24 Канал пообщался с украинскими предпринимателями и Дией.Бизнес, чтобы выяснить, какая ситуация с уровнем заплат в Польше для украинцев, готовы ли поляки становиться клиентами бизнеса с украинскими корнями, и что стоило бы позаимствовать отечественным предпринимателям.
Распространение украинского бизнеса в Польше
Виктория Булгакова рассказала для 24 Канала, что по итогам 2023 года, каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. В 2023 году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний. В то же время в течение 2022 – 2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.
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До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный рывок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра достигла около 1 700 предприятий в месяц. С помощью центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве с начала войны украинцы открыли 9 406 предприятий.
Нужно отметить, что в 90% бизнеса который регистрируется, деятельность проводится как на территории Украины, так и на территории Польши. Некоторые предприятия открывают филиалы в Польше, недалеко от границы для логистического удобства, так как должны обеспечить непрерывный цикл производства, учитывая то, что в Украине существуют перебои со светом.
Другие 10% – это те украинцы, которые никогда не вели бизнеса, но понимают, что хотят иметь собственное дело, реализовываться в стране и зарабатывать деньги. Украинцы понимают, что не зная польского языка – трудно рассчитывать на хорошую работу по специальности, даже имея высшее образование.
С помощью команды Дия.Бизнес в Варшаве, с начала войны было открыто украинских предприятий:
- в Варшаве – 9 406;
- в Кракове – 2 661;
- во Вроцлаве – 2 128;
- в Познани – 1 084;
- в Люблине – 1 033.
Украинцы в Польше, как правило, пытаются создать бизнес, который требует наименьших затрат на основное оборудование, средства. В большинстве это услуги, онлайн-торговля, но популярными направлениями также являются:
- образование;
- строительство;
- сфера красоты;
- консалтинговые услуги;
- туризм;
- услуги на рынке недвижимости;
- кофейни;
- IT-компании.
Как украинский бизнес помогает Польше
С начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев вынуждены были поехать в Польшу. Почти 95% украинцев, которые обратились в центр поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве по тем или иным бизнес-вопросам, – имели высшее образование, опыт ведения бизнеса и т.д., поэтому Польша действительно получила высококвалифицированных специалистов и эффективные трудовые ресурсы.
Оказавшись в Польше украинцы вынуждены были искать работу, изучать польское законодательство, язык и культуру. Украинцы начали открывать собственный бизнес в Польше, чтобы быть финансово независимыми и реализовывать собственный потенциал. Украинцы быстро учатся и готовы делиться опытом. Быстро налаживают партнерские отношения и контакты,
– сказала Булгакова.
Также из-за энергетического кризиса и уничтожения производственных мощностей некоторый бизнес вынужден был открыть филиалы и отделения в Польше. Поэтому Польша получила новый начатый бизнес и новые рабочие места, а также трудовые ресурсы.
Что касается налогов, то отчетная кампания продолжалась до 1 мая 2024 года, поэтому подсчеты еще продолжаются. Нужно отметить, что украинцы, которые находятся в Польше и в дальнейшем проводят свою предпринимательскую деятельность на территории Украины.
Кроме того, и в дальнейшем обращаются с запросами об открытии хозяйственной деятельности на территории Украины. Для этого в центре Дия.Бизнес в Варшаве каждый месяц проводится налоговый вебинар с привлечением специалистов Государственной налоговой службы Украины, на котором можно узнать обо всех изменениях в украинском законодательстве, а также получить ответы на свои вопросы от налоговиков. Находясь за рубежом, украинцы и в дальнейшем платят налоги по месту регистрации понимая важность наполнения бюджета Украины,
– добавила она.
Что с рабочими местами
По словам Булгаковой, украинцы часто нанимают на работу своих соотечественников, в том числе для экономии средств.
В первые месяцы в Польше, украинские предприниматели, не зная языка, особенностей бухгалтерского учета и налогообложения, обращались к польским специалистам. Однако со временем соотечественники поняли, что, особенно для малых бизнесов, такие услуги слишком дорогие. Основная проблема, с которой сталкивается украинский работодатель в Польше, это высокие требования польских специалистов по ставке и низкие проценты от прибыли или продаж,
– объяснила представительница Дия. Бизнес.
Она добавила, что украинские компании, которые работают единолично, не могут себе позволить нанимать поляков. Это касается даже тех компаний, в которых работают 3 – 4 человека. Поэтому они преимущественно берут на работу украинцев, которые уже долгое время живут в Польше, хорошо интегрированы, имеют налаженные социальные связи и свободно владеют польским и английским языками.
У украинцев нет цели конкурировать с поляками, в Польше много вакантных должностей. И даже созданы льготы для молодежи до 26 лет (льгота по налогу на прибыль), чтобы поощрять молодежь оставаться в стране. И как показывает время, украинцы готовы создавать собственный бизнес. Поэтому украинцы не отбирают рабочие места, а наоборот открывая бизнес в Польше создают новые рабочие места, как для украинцев, так и для поляков,
– сказала Булгакова.
Почему украинские предприниматели выбирают Польшу
Маркетолог компании по разработке облачного сервиса UCloud Антонина Кураева и владелец автосервиса и детейлинга в Варшаве "RemZone Warsztat" Валерий Мельников во время разговора с 24 Каналом рассказали, что открывать бизнес в Польше решили по следующим причинам:
- стабильная экономика,
- прозрачная налоговая система,
- логистический аспект и географическая близость к Украине,
- поддержка правительства Украины открытие бизнеса в Польше, в частности правительственные программы и льготные условия для инвесторов.
Екатерина Цатурян, соучредитель и COO компании корпоративных подарков MOODua тоже поделилась с 24 Каналом своим опытом. Польшу компания выбрала только после детального анализа рынков Европы.
Мы планировали расширение бизнеса в Европе, провели ряд ресерчей и интервью с потенциальными клиентами в разных странах. Польша оказалась для нас ближе всего по ментальности (что также важно в понимании рынка и клиентов), и корпоративной культуре компаний (мы работаем в B2B продажах). Также очень удобная логистически, поскольку часть товаров мы изготавливаем в Украине и перевозим в Польшу для реализации. Кроме этого, мы выбрали стратегию "идти за клиентом", что позволяет легче войти в новый рынок. Поскольку многие украинские ІТ-компаний (что составляет большинство наших клиентов) релоцировались в Польшу, они и стали нашими early birds на этом рынке.
Разница между поляками и украинцами
Сразу после того, как бизнес решился начать предпринимательскую деятельность за рубежом, его ждет новая задача – поиск работников. Поэтому 24 Канал пообщался с агентством по трудоустройству в Польше Altego Agency, чтобы выяснить, кому отдают предпочтение украинские предприниматели – "своим" или полякам, и есть ли разница в размере заработной платы?
Никита Наконечный объяснил, что разницы в оплате между поляками и украинцами в Польше – нет. Украинец в Польше и поляк в Польше будут получать одинаковую почасовую оплату, а вот у украинца в Украине зарплата будет несколько ниже.
При этом мы это видим не только по своим вакансиях, но и по вакансиям, на которые мы трудоустраиваем. Однако украинцам часто отдают предпочтение, потому что мы готовы эффективнее работать. Ведь при переезде ты не такой расслабленный, как местный житель. Похожая ситуация происходит и у нас: что студент, который переехал, активнее ищет работу и работает, чем тот, для кого этот город родной, потому что ему "есть куда отступать",
– добавляет он.
А вот Антонина Кураева считает, что определенные различия между поляками и украинцами в зарплатных ожиданиях все же существуют.
Обычно украинские работники ожидают несколько ниже зарплаты по сравнению с польскими коллегами, особенно на начальных этапах трудоустройства. Это связано с разницей в экономических условиях и уровне заработных плат в Украине и Польше. Однако с приобретением опыта и повышением квалификации, зарплатные ожидания украинских работников быстро сближаются с польскими стандартами.
Валерий Мельников подтвердил, что обычно польские работники имеют более высокие зарплатные ожидания по сравнению с украинцами, что связано с разницей в уровне жизни и экономическими условиями в обеих странах. Он добавил, что украинский бизнес вполне может быть конкурентным.
Украинский бизнес может быть конкурентом для польских предпринимателей в некоторых сферах, однако мы считаем, что конкуренция способствует развитию и совершенствованию качества услуг. В нашем случае, мы стараемся предложить высококачественные автомобильные услуги и детайлинг, что позволяет нам занять свою нишу на рынке. В то же время сотрудничество между украинскими и польскими предпринимателями может привести к взаимовыгодным результатам и способствовать росту обеих экономик.
Маркетолог в UCloud также считает, что украинский бизнес может быть сильнее в сфере IT, сельского хозяйства или производства, вместе с тем он часто дополняет польский рынок, принося новые идеи, инновации и рабочую силу. Это создает благоприятные условия для сотрудничества и обмена опытом между предпринимателями обеих стран.
Наш подход к сервису качественно отличается. Поляки не были готовы к такой конкуренции со стороны украинских бизнесменов. Например, на рынке трудоустройства украинские фирмы активно вытесняют польские с рынка. Это происходит из-за того, что мы обучены украинским высоко конкурентным рынком улучшали сервис, маркетинг, работу с рекламой, дизайн и пришли на рынок где достаточно просто быть. Сейчас мы больше понимаем в польском законодательстве по трудоустройству, чем даже сами поляки,
– заявил Наконечный.
По мнению COO компании корпоративных подарков MOODua, украинцы "всколыхнули" польский рынок, когда активно начали открывать свой бизнес на нем. Украинские предприятия более гибкие и клиентоориентированные.
Поляки поддерживают протекционизм на всех уровнях, включая бытовой. Поэтому среди многих похожих предложений они выберут местного производителя. Это не потому, что он лучше, дешевле или удобнее, а потому что он – свой,
– добавляет Виктория Булгакова из Дия.Бизнес.
Булгакова также отмечает, что на втором месте для поляков стоят привычка и доверие. Однако украинцы уже смогли зарекомендовать себя, и многие поляки начинают пользоваться украинскими услугами и товарами. Украинский бизнес ориентирован на сотрудничество, синергию и здоровую конкуренцию.
Налоги в Польше
Екатерина Цатурян поделилась своими наблюдениями относительно налоговой системы в Польше. Очевидно, что в этой стране бизнес платит значительно больше.
В Польше они выше. И они зависят не только от того сколько ты получил денег на счет, а и от того, сколько по времени работает твой ФЛП. Например, за фиксированный налог ZUS в первые месяцы мы платили 376 злотых, после 6 месяцев работы он поднялся до 717 злотых, а с момента, когда ФЛП 2 года, то он фиксируется уже на 2 200 злотых,
– сказала она.
Еще есть налог за поступление денег (это около 3% от поступлений на счет ФЛП) и отдельно рассчитываются налоги за сотрудников. Также стоит отметить, что лимиты поступлений при такой упрощенной системе налогообложения ниже, чем в Украине. В Польше обороты ФЛП не должны превышать 200 тысяч злотых в год, когда в Украине ФЛП 3 группы может принимать до 8 285 700 гривен.
Несмотря на то, что вы имеете лимит в 200 тысяч злотых в год и фиксированный налог ZUS (который и так растет каждые 6 месяцев), то в момент, когда вы приняли на счет вашего ФЛП более 60 000 злотых (в пределах года), вы должны доплатить +282,65 злотых налога ZUS за каждый месяц до перехода этого лимита,
– поделилась предпринимательница.
Что Украине стоит позаимствовать
Во-первых, это вакансия очень часто идет сразу с жильем. В Украине я почти такого не видел. Более того, если вы уже самостоятельно нашли жилье и оно вам не нужно, то вам увеличивается ставка. Я никогда не слышал, чтобы в Украине вам доплачивали деньги, если вы сами себе снимаете квартиру. Также если локация дальше чем в 10 – 15 минутах от места работы, то помогают с транспортом.
Что еще стоит позаимствовать в польской модели бизнеса, по мнению Наконечного:
- ZUS. Обязательное медицинское страхование. Все работники Altego имеют страховку и в случае болезни по ней идут к врачу не отдавая за визит пол зарплаты. Страховку же для работников организует работодатель. Поэтому защищенность во время болезни здесь чувствуется сильнее.
- Почасовая оплата труда здесь гораздо популярнее. Это уменьшает переработки, уменьшает выгорание, потому что работники не сидят на работе, чтобы просто дождаться конца дня.
- Восьмичасовой рабочий день. Люди работают с 8 до 16. В Украине же часто работают с 8 до 17, потому что час обеда не засчитывается как рабочее время.
Стоит отметить, что сегодня польская система по сравнению с украинской несколько бюрократизирована. Цифровизация ее структуры оставляет желать лучшего. Однако есть одно важное преимущество: все процедуры работают четко, и прохождение каждого этапа происходит в соответствии с законодательными нормами. Вмешательство негативных социальных факторов, таких как коррупция, практически отсутствует. Украине стоит обратить внимание на этот аспект, ведь прозрачность и четкость в выполнении законодательных норм важны для развития бизнеса,
– добавляет Валерий Мельников.
Еще одним моментом, который стоило бы позаимствовать, по мнению Цатурян, это оцифровка многих процессов. Например, зарегистрироваться для ведения ВЭД и растаможки товаров, получить коды и необходимые документы можно онлайн за несколько часов. Также несомненный плюс работы в Польше – быстрые и беспошлинные отправки по всей территории ЕС.
Виктория Булгакова выделила три основных момента, которые не мешало бы позаимствовать Украине:
- финансовую поддержку бизнеса на всех стадиях развития;
- формат ведения незарегистрированной деятельности;
- принцип налоговой системы построенный на доверии.
Антонина Кураева также назвала преимущества Польши, которые пригодились бы Украине:
- упрощение налоговой системы и снижение налогового давления на малый и средний бизнес. Это будет стимулировать развитие предпринимательства и инвестиции.
- создание эффективных программ грантовой поддержки для стартапов и инновационных проектов. Такие программы помогают новым предпринимателям получить финансовую поддержку на начальных этапах развития.
- развитие инфраструктуры бизнес-инкубаторов и технопарков, которые способствуют быстрому развитию новых компаний и созданию рабочих мест.