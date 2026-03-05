Получить посылку без всяких очередей: Укрпочта будет открывать партнерские точки по Украине
- Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек для выдачи посылок без очередей.
- Партнеры могут зарабатывать от 15 000 гривен в месяц за выдачу посылок, получая оплату от 6 до 14 гривен за посылку.
Укрпочта начинает развитие сети партнерских отделений в Украине, для этого ищет партнеров в отдельных городах Украины. Таким образом получить посылку можно будет в супермаркете, на АЗС или в кафе.
Где будут точки выдачи посылок Укрпочты?
В этом году Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек, пишет гендиректор компании Игорь Смелянский.
По его словам, в точках выдачи будут только посылки, поэтому – никаких очередей и максимальная скорость. При этом никаких доплат за получение посылки на точках выдачи не предвидится.
Зачем это бизнесам, которые станут партнерами Укрпочты? Дополнительный поток наших лучших в мире клиентов и, как бонус, – оплата за выдачу посылки от 6 до 14 гривен и возможность зарабатывать от 15 000 в месяц на 1 точку,
– говорит Смелянский.
Что еще стоит знать:
- Укрпочта предоставит партнерам программное обеспечение, а также привезет и заберет посылки, инвестиции или франчайзинговые взносы не нужны.
- Терминал для приема оплаты на начальном этапе не нужен, посылки будут предоплаченными.
- Среди приоритетных партнеров – супермаркеты, кафе, аптеки, АЗС, различные магазины у дома (одежды, продуктов, электроники и т.д.) и другие места, где ежедневно бывают клиенты.
- Форма бизнеса – юридические лица, физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения и ФЛП 3 и 2 групп.
На старте проекта приглашают к сотрудничеству партнеров из областных центров Украины и городов: Белая Церковь, Бровары, Каменец-Подольский, Каменское, Конотоп, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Мукачево, Никополь, Александрия, Павлоград, Славянск, Умань.
Последние новости Укрпочты
Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.
Укрпочта выставила на аукцион 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров со стартовой ценой более 200 миллионов гривен. Средства от продажи недвижимости планируют направить на инвестиции в основные фонды.
Игорь Смелянский подвергся критике за комментарий, в котором назвал "больными" людей, работающих за минимальную зарплату, тогда как сам получает 700 тысяч гривен в месяц. При этом часть вакансий в Укрпочте предусматривают плату 8 – 10 тысяч гривен.
Игорь Смелянский планирует покинуть пост гендиректора Укрпочты после завершения военного положения в Украине. После увольнения он ожидает получать более высокую зарплату, чем его текущий почти 1 миллион гривен в месяц.