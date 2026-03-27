Громкий скандал: Укрпочта заплатила 255 тысяч штрафа, однако будет судиться с НБУ
- Укрпочта заплатила 250 тысяч гривен штрафа, однако не соглашается с решением НБУ и планирует подать в суд.
- Компания считает, что требования НБУ являются незаконными и связаны с документами, которые не касаются сферы деятельности регулятора.
Укрпочта получила официальное подтверждение от Национального банка о наложении штрафа – об этом регулятор ранее уже заявлял публично. Компания сообщает, что сумму штрафа уже оплатили, однако с самим решением категорически не соглашается и готовится отстаивать свою позицию в суде.
Почему Укрпочта подает в суд на Нацбанк?
В компании отмечают: санкции в виде 255 тысяч гривен штрафа применили из-за отказа выполнять требование, которое считают незаконным, пишет Укрпочта.
Смотрите также Поставщик с бизнесом в России: Укрпочта объяснила скандальный контракт
Речь идет о запросе информации и документов, что, по словам Укрпочты, "не касаются сферы деятельности НБУ" и находятся в компетенции акционера – Министерства развития общин и территорий.
В частности, речь о материалах, связанные с обсуждениями организации почтовых услуг во время полномасштабной войны. В компании убеждены, что такие данные не имеют отношения к функциям НБУ.
Фактически речь идет о попытке установить контроль над независимым наблюдательным советом Укрпочты,
– сообщили в компании.
В компании также считают, что позиция банка создает опасный сигнал для всего рынка. По их словам, речь идет не просто о формальности, а о принципе: может ли регулятор вмешиваться в корпоративное управление.
Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек для выдачи посылок без очередей. Партнеры могут зарабатывать от 15 000 гривен в месяц за выдачу посылок, получая оплату от 6 до 14 гривен за посылку.
Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.
Игорь Смелянский подвергся критике за комментарий, в котором назвал "больными" людей, работающих за минимальную зарплату, тогда как сам получает 700 тысяч гривен в месяц. При этом часть вакансий в Укрпочте предусматривают плату 8 – 10 тысяч гривен.
Игорь Смелянский планирует покинуть пост гендиректора Укрпочты после завершения военного положения в Украине. После увольнения он ожидает получать более высокую зарплату, чем его текущий почти 1 миллион гривен в месяц.