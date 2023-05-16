Антикапитализм не сработал: почему уникальное кафе в Канаде сообщило о закрытии
Источник:The Anarchist
В Канаде кофейня, работавшая по принципу "платы, сколько можешь", сообщила о закрытии. Как они объясняют этот шаг – далее в тексте.
Речь идет об заклад "The Anarchist", называвший себя антикапиталистическим и функционировавший в Торонто более года. Однако вышеупомянутая модель бизнеса не сработала, так что кафе сообщило о закрытии.
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Крах антикапиталистического заведения в Торонто
Последний день работы "The Anarchist" запланирован на 30 мая 2023 года. Это решение объяснили на официальном сайте так называемого "антикапиталистического" кафе. К главным причинам краха бизнеса относят отсутствие следующих элементов:
- Наследственного богатства;
- Стартовый капитал.
Следовательно, по версии заведения они не смогли пережить спокойный зимний сезон или развивать бизнес, который мог бы быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Несмотря на все владельцы кофейни, называют существование своего бизнеса "огромным успехом" и планируют адаптировать полученный опыт в новых проектах. Кроме того, они раскритиковали Канаду и богачей.
К чертям богатых. К черту полицию. К черту государство. К черту колониальный лагерь смерти, который мы называем "Канада".
Добавим больше интересных новостей:
- В мире фиксируют стремительное удорожание обжаренного зерна кофе. Следовательно, вероятнее всего, за напиток, ставший неотделимой частью дня миллионов людей, придется платить больше;
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