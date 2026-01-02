Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт вышел на пенсию: действенные советы от гуру бизнеса
- Уоррен Баффетт ушел на пенсию в 95 лет, оставив должность генерального директора Berkshire Hathaway с 1 января 2026 года.
- Баффет известен своими мудрыми инвестиционными советами, такими как важность терпения и долгосрочного владения акциями.
Миллиардер Уоррен Баффет ушел на пенсию в 95 лет, оставив должность гендиректора Berkshire Hathaway преемнику. Его называют "Оракулом из Омахи", а на советах Баффета вырос не один успешный бизнес.
Что известно об отставке Уоррена Баффета?
Известный инвестор Уоррен Баффет ушел в отставку с 1 января 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Investopedia.
Смотрите также Самые богатые люди мира увеличили состояние на 2 триллиона долларов: в списке есть семья Трампа
Он ушел с должности генерального директора Berkshire Hathaway в конце года, превратив ее в одну из крупнейших и мощнейших компаний мира.
Сегодня огромный конгломерат владеет предприятиями, начиная от страховых компаний и железных дорог и заканчивая Dairy Queen и батарейками Duracell. Он также является мощным инвестором во многие крупные публичные компании, включая Apple, Coca-Cola и American Express.
Известные цитаты о бизнесе Уоррена Баффета
В течение более полувека Баффет был источником мудрости по вопросам инвестирования, расходов, сбережений, бизнеса, долгов, инфляции и т.д. в форме собраний акционеров и писем, а также подготовленных и спонтанных выступлений. Вот его самые известные цитаты:
Фондовый рынок - это инструмент для перевода денег от нетерпеливых к терпеливым
То, что может звучать как очередное красноречивое высказывание Баффета, подчеркивает простую истину: со временем активные краткосрочные трейдеры часто показывают низкие результаты, тогда как терпеливые инвесторы тихо, но стабильно наращивают прибыль.
Если вы не готовы владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут
Эта другая известная фраза Баффета подчеркивает его веру в настоящее владение компаниями, а не просто покупку и продажу акций. Цель инвестирования заключается не в том, чтобы перепродать акции, а в том, чтобы купить долговечные предприятия, которые вы бы чувствовали себя комфортно удерживать в течение десятилетия или даже больше.
Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения
Баффетт напоминает инвесторам, что дисциплина важнее интеллекта. Он также сказал: "Независимо от того, насколько большой талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени".
Еще некоторые цитаты об инвестировании:
- "Большие возможности случаются редко. Когда идет золотой дождь, тянись к ведру, а не к наперстку". (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2009);
- "Наша рекомендация по использованию услуг консультантов остается такой: "Не спрашивайте парикмахера, нужна ли вам стрижка"" (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2009);
- "Урок для инвесторов: сорняки теряют свою важность, когда цветы распускаются" (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2022).
- "Не пытайтесь проехать 9 800-фунтовым грузовиком по мосту, на котором написано "Грузоподъемность: 10 000 фунтов". Но пройдитесь немного дальше и найдите такой, на котором написано "Грузоподъемность: 15 000 фунтов"" (Ежегодная встреча Berkshire Hathaway, 1996).
Что известно об Уоррене Баффетте?
Уоррен Баффет заработал свое состояние через успешные инвестиции и стратегии, начав с небольших инвестиций. Сын Уоррена Баффета, Говард Баффетт, стал одним из крупнейших благотворителей для Украины, выделив более 500 миллионов долларов на помощь после российского вторжения.
Миллиардер советует сосредотачиваться на положительных аспектах жизни, даже при неудачах, вместо фокусировки на негативе. Концентрация на позитиве укрепляет психическое здоровье и помогает противодействовать естественной склонности мозга обращать внимание на негатив.
Уоррен Баффет увеличил свое состояние на 11,5 миллиарда долларов, несмотря на экономические потрясения от новых тарифов США. Компания Баффета, Berkshire Hathaway Inc., показала лучшую устойчивость, потеряв лишь 8,8% стоимости акций по сравнению с падением индекса S&P 500 на 10,7%.