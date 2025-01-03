Счета для уплаты налогов в 2025 году: важные изменения и реквизиты

В 2025 году налогоплательщиков Украины ждут важные нововведения, которые касаются уплаты налогов и сборов. В частности, вступили в силу новые банковские счета для перечисления сборов.

Уплата налогов в 2025 году – что меняется

В Украине вступил в силу Закон Украины №4113-IX, который вносит изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики. 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу рассказывает, как платить налоги, в частности военный сбор, на какие счета и по каким реквизитам это нужно делать.

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Военный сбор для плательщиков упрощенной системы налогообложения

С 1 января 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица на упрощенной системе налогообложения обязаны уплачивать военный сбор.

Для этого открыты отдельные бюджетные счета:

Юридическим лицам (3 группа) – по коду классификации доходов бюджета (ККДБ) 11011800 "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящихся на упрощенной системе налогообложения (3 группа)".

Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, плательщики единого налога) – по ККДБ 11011700 "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящихся на упрощенной системе налогообложения".

Все реквизиты счетов доступны на главной странице портала Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Изменения в реквизитах для уплаты налогов

С 1 декабря 2024 года вступили в силу новые банковские счета для перечисления налогов и сборов согласно Закону Украины №4015-IX. Это было сделано для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период военного положения.

Чтобы узнать актуальные реквизиты для вашего региона и вида налога, выполните следующие действия:

Зайдите на официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины. Перейдите в раздел "Счета для уплаты платежей". Выберите свой регион и вид налога, который нужно оплатить.

Также в персональном электронном кабинете плательщика доступен раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где можно проверить свои обязательства.

Коды классификации доходов бюджета (ККДБ):

ККДБ – это уникальный код, который используется для идентификации различных налогов и сборов, поступающих в государственный бюджет. Вот основные коды, актуальные в 2025 году:

11011600 – Военный сбор, который платят юридические лица, определены в специальном законе.

11011700 – Военный сбор для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

11011800 – Военный сбор для юридических лиц на упрощенной системе налогообложения.

11011500 – Авансовый взнос по налогу на доходы физических лиц.

11021800 – Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий.

Стоит знать. На портале ГНС доступен "Налоговый календарь", который напомнит о крайнем сроке подачи деклараций и уплаты налогов. Это удобный инструмент, который поможет избежать штрафов и несвоевременной уплаты.



Календарь уплаты налогов / Скриншот с сайта ГНС

Советы налогоплательщикам

Проверяйте реквизиты перед каждой уплатой. Новые счета могут меняться, особенно в условиях военного положения. Пользуйтесь электронным кабинетом плательщика. Это позволит вам видеть актуальную информацию о своих налоговых обязательствах. Соблюдайте сроки уплаты. Используйте налоговый календарь для планирования своих платежей.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать проблем с налоговыми органами и обеспечит своевременное выполнение ваших обязанностей как налогоплательщика.