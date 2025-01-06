Два условия: когда ФЛП могут не платить военный сбор

В 2025 году физические лица-предприниматели на 1-й и 2-й группах единого налога будут обязаны платить военный сбор в размере 800 гривен. Однако при определенных обстоятельствах этот налог может стать необязательным для некоторых субъектов хозяйствования.

Когда можно не платить военный сбор

24 Канал со ссылкой на данные Государственной налоговой службы рассказывает, когда предприниматели могут не платить военный сбор.

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ФЛП могут не платить военный сбор в течение одного календарного месяца в год:

на время отпуска,

во время болезни, если у предпринимателя есть утвержденная выписка из Электронного реестра листков нетрудоспособности, (больничный от 30 дней и более).

Учтите. Информацию о сроках ежегодного отпуска и о временной нетрудоспособности надо подавать вместе с заявлением в произвольной форме.

Кто освобождается от уплаты военного сбора

Предприниматели, отнесены к группам 1 и 2, которые платят единый налог и не имеют наемных работников, освобождаются от уплаты военного сбора.

Эта льгота изложена в Переходных положениях Налогового кодекса Украины, которые предусматривают освобождение от уплаты военного сбора для предпринимателей, которые имеют на это право.