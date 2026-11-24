Где открылись новые магазины "АТБ"

50-м магазином "АТБ", открытым сетью в 2026 году, стала торговая точка в Хмельницком на ул. Волочиской, 16. Еще один маркет, который открыл шестую десятку новых магазинов, заработал в Виннице на ул. Киевской, 104, пишет RAU.

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В компании отмечают, что открытие магазинов в новых городах не только расширяет торговую инфраструктуру, но и создает рабочие места, а также обеспечивает поступления в местные бюджеты.

Каждый новый магазин сети трудоустраивает примерно 30 человек. Компания подчеркивает, что сотрудники работают официально, с соблюдением требований трудового законодательства.

Что предлагают покупателям в новых магазинах

Новые торговые точки оборудованы в соответствии с современными стандартами сети. Помимо широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, покупателям доступны дополнительные услуги, призванные сделать покупки быстрее и комфортнее.

В частности, в магазинах предусмотрены:

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большие парковки;

зоны для бесплатной подзарядки гаджетов;

удобный график работы;

зоны готовых блюд и быстрого перекуса.

В отделах готовой еды покупатели могут приобрести свежесваренный кофе, собственную выпечку, пиццу, хот-доги, куриные наггетсы, кукурузу со сливочным маслом и картошку фри.

Также клиентам доступны цифровые сервисы экосистемы "АТБ". Через мобильное приложение можно:

Проверять цены с помощью встроенного сканера; Пользоваться Scan&Buy, чтобы покупать товары без очередей; Оформлять онлайн-заказы с доставкой на дом.

Кто является владельцем "АТБ" и сколько магазинов работает в Украине

По состоянию на 24 ноября 2026 года сеть "АТБ-Маркет" насчитывает 1 357 магазинов. Они работают в 22 областях Украины и охватывают 370 населенных пунктов.

Совладельцами сети "АТБ" Владельцами являются Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Каждому из них принадлежит по 33,3% компании, пишет "РБК-Украина".

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Сеть работает в формате национального дискаунтера. Ее история началась в 1993 году с оптовой торговли топливом, а впоследствии бизнес расширился до розничной торговли. Компания выросла из корпорации "АгроТехБизнес".

В 2013 году "АТБ" по выручке обогнала Fozzy Group и закрепилась среди лидеров украинского ритейла. На развитие сети повлияли оптимизация затрат, формат дискаунтера, собственное производство и сильная переговорная позиция во взаимодействии с поставщиками.