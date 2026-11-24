Де відкрили нові магазини "АТБ"

50-м магазином "АТБ", відкритим мережею у 2026 році, стала торговельна точка у Хмельницькому на вул. Волочиській, 16. Ще один маркет, який розпочав шостий десяток нових відкриттів, запрацював у Вінниці на вул. Київській, 104, пише RAU.

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У компанії зазначають, що відкриття магазинів у нових містах не лише розширює торговельну інфраструктуру, а й створює робочі місця та забезпечує надходження до місцевих бюджетів.

Кожен новий магазин мережі працевлаштовує приблизно 30 людей. Компанія наголошує, що співробітники працюють офіційно, з дотриманням вимог трудового законодавства.

Що пропонують покупцям у нових магазинах

Нові торгові точки облаштовані відповідно до сучасних стандартів мережі. Окрім широкого асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, покупцям доступні додаткові сервіси, які мають зробити покупки швидшими та комфортнішими.

Зокрема, у магазинах передбачені:

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великі парковки;

зони для безкоштовної підзарядки гаджетів;

зручний графік роботи;

зони готових страв і швидкого перекусу.

У відділах готової їжі покупці можуть придбати свіжозварену каву, власну випічку, піцу, хот-доги, курячі нагетси, кукурудзу з вершковим маслом та картоплю фрі.

Також клієнтам доступні цифрові сервіси екосистеми "АТБ". Через мобільний застосунок можна:

Перевіряти ціни за допомогою вбудованого сканера; Користуватися Scan&Buy, щоб купувати товари без черг; Оформлювати онлайн-замовлення з доставкою до дверей.

Хто власник "АТБ" і скільки магазинів працює в Україні

Станом на 24 листопада 2026 року мережа "АТБ-Маркет" налічує 1 357 магазинів. Вони працюють у 22 областях України та охоплюють 370 населених пунктів.

Співвласниками мережі "АТБ" є Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. Кожному з них належить по 33,3% компанії, пише "РБК-Україна".

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Мережа працює у форматі національного дискаунтера. Її історія розпочалася у 1993 році з оптової торгівлі пальним, а згодом бізнес розширився до роздрібної торгівлі. Компанія виросла з корпорації "АгроТехБізнес".

У 2013 році "АТБ" за виручкою обійшла Fozzy Group і закріпилася серед лідерів українського ритейлу. На розвиток мережі вплинули оптимізація витрат, формат дискаунтера, власне виробництво та сильна переговорна позиція у взаємодії з постачальниками.