Во время тревог такси не хватает на всех: Uklon и Bolt столкнулись с нехваткой водителей

В Киеве пассажирам становится все сложнее найти свободное такси. Спрос на поездки превышает количество водителей, готовых выходить на линию, поэтому компании Uklon и Bolt не могут выполнить часть заказов.

Почему в Киеве не хватает водителей такси

Причина проблемы служб такси – воздушные тревоги, во время которых количество пассажиров, ищущих автомобиль, может в несколько раз превышать количество доступных водителей, пишет "Интерфакс-Украина".

Когда количество пассажиров в разы превышает количество доступных водителей, часть заказов невозможно выполнить. Масштаб зависит от конкретной ситуации,

– пояснил генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик.

В Uklon также указывают на несколько факторов, которые затрудняют работу сервисов во время тревог:

По словам Chief Ride-hailing Officer компании Елены Орловой, водители сталкиваются с рисками для безопасности, пробками и проблемами с GPS-навигацией.

В результате часть водителей не выходит на линию, а доля выполненных поездок от общего количества созданных заказов уменьшается.

Кроме того, учитывая стремительный рост цен на топливо и обслуживание автомобилей, стоимость поездки перестает быть привлекательной для части водителей-партнеров и не компенсирует существующие риски, тогда как пассажиры не всегда готовы платить больше,

– пояснила Орлова.

Как Uklon и Bolt пытаются решить проблему с GPS

Отдельным препятствием для работы такси стали сбои GPS-навигации из-за использования средств радиоэлектронной борьбы. Чтобы водители могли продолжать работу в таких условиях, Uklon и Bolt ввели возможность вручную изменять геопозицию.

По словам представителя Bolt, эта функция помогла вернуть часть водителей в приложение. Также благодаря ей удалось сократить время ожидания автомобилей и количество заказов, которые остаются невыполненными.

В то же время функция не может полностью компенсировать влияние тревог, обстрелов и других внешних факторов, – констатировал Павлик.

В Uklon, кроме того, пассажиры могут самостоятельно проверять и уточнять точку посадки при оформлении заказа. Компания также изучает и тестирует технологические решения, которые потенциально могут улучшить работу навигации.

Напомним, что правительство договорилось с популярными сервисами об ограничении цен на такси в Киеве во время воздушных тревог и транспортных сбоев. Максимальная цена сможет превышать базовый тариф не более чем на 75%.

Причиной для таких договоренностей стали и ситуации, подобные той, что возникла после атаки на Южный мост. Теперь расчет будет таким:

если в обычных условиях поездка стоит 200 гривен, максимальная цена составит 350 гривен;

если базовый тариф равен 300 гривнам, пассажир заплатит не более 525 гривен.

Пассажиры и в дальнейшем смогут самостоятельно регулировать цену, однако будут действовать установленные пределы.