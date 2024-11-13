В России могут закрыться десятки авиакомпаний, которые обеспечивали более четверти перевозок

Из-за наложенных санкций в 2025 году в России могут обанкротиться более 30 авиакомпаний, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок внутри страны.

Влияние санкций на авиаперевозки в России

Банкротство грозит авиаперевозчикам из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолетов, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В частности резко ухудшилось финансовое положение и отзыв сертификатов эксплуатантов.

После введения санкций 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, многие перестали перечислять лизинговые платежи.

В 2025-м году правительство России разрешило списать долги по ним. Однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%.

Подобная финансовая нагрузка может заставить их закрыться.

Отмечено также, что недовольство участников рынка понятно, потому что списанная кредиторская задолженность относится к "внереализационным доходам", а "сэкономленные" деньги признают прибылью, а их облагают налогом.

В материале также сообщили, что деньги за лизинг авиаперевозчики направили на поддержание самолетов в пригодном состоянии, потому что это направление подорожало из-за санкций.

Удалось ли выкупить какие-то лизинговые самолеты

В то же время выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании:

"Аэрофлот";

"Уральские авиалинии";

S7 Airlines.

В первом квартале 2024 года количество выкупленных воздушных судов достигло лишь 165 из 400.