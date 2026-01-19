Холдинг "Цемрос" заморозил цементные предприятия в двух областях, а до этого перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В целом бизнес и промышленность в России сейчас переживают не самые простые времена.

Почему "Цемрос" замораживает работу заводов?

Производитель цемента остановил два предприятия в Белгородской и Ульяновской областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ РБК.

Смотрите также Даже Китай уже не спасает: как экономика России деградировала в 2025 году

Представитель компании также рассказал, что завод, расположенный в Липецкой области, перевели на ограниченный режим производства – теперь там работают только цеха по помолу и упаковке, а также лаборатории.

Причиной этих решений стало резкое снижение спроса на цемент из-за спада жилищного строительства. Дополнительное давление на рынок оказывают более дешевые цементы из Беларуси и Ирана. В "Цемросе" подчеркнули, что иностранные компании демпингуют цены, опуская их ниже себестоимости российского производства, из-за чего эксплуатация части площадок становится экономически нецелесообразной.

Реальные причины более глубокие. Высокие кредитные ставки загнали строительную отрасль в кризис – застройщики не могут привлекать финансирование, а население не способно брать ипотеку. Санкции ограничили доступ к оборудованию и технологиям,

– пишут о ситуации в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Интересно! "Цемрос" занимает 33% рынка и ежегодно выпускает почти 21 миллион тонн продукции. В состав холдинга входят 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах. С октября 2025 года "Цемрос" перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю на фоне экономических проблем.

Проблемы бизнеса в России