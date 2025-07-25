Может ли Ryanair изменить политику в отношении багажа?

Во время телефонной конференции, посвященной финансовым итогам Ryanair за первый квартал 2026 года, О'Лири заявил, что подобное требование является "нереалистичным" в условиях загруженных рейсов, передает 24 Канал со ссылкой на Travel Weekly.

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Идея о двух бесплатных предметах ручной клади просто не работает – в самолетах физически нет столько места. Особенно если речь идет о сочетании маленькой сумки и чемодана на колесиках,

– отметил руководитель авиакомпании.

Как происходит сейчас?

По словам О'Лири, сейчас около 50% пассажиров Ryanair имеют возможность взять с собой чемодан на борт благодаря платной услуге приоритетной посадки. Изменение этой политики может противоречить базовым правилам ЕС, которые гарантируют свободу авиакомпаниям в вопросах ценообразования и формирования собственной коммерческой модели.

"Мы не верим, что эту инициативу удастся реализовать. Скорее всего, будет длительный диалог между парламентом и Еврокомиссией по вопросам прав пассажиров", – добавил О'Лири.

Что предшествовало?

В июне Комитет Европарламента по транспорту и туризму поддержал инициативу, которая запрещает взимание платы за второй предмет ручной клади. В случае одобрения реформы пассажиры смогут бесплатно перевозить сумку под сиденьем и еще один ручной чемодан до 7 килограммов. Это может стать серьезным ударом для бизнес-модели лоукостеров, которые зарабатывают на дополнительных услугах.

Заметьте. Большинство бюджетных перевозчиков, в частности Ryanair и Wizz Air, уже заявили о намерении активно лоббировать блокирование этой инициативы. В то же время дискуссия продолжается, вопрос перевозки ручной клади является важным для европейских пассажиров.