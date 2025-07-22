Люди сначала даже не поверили – некоторые подумали, что это шутка, но нет. Деталями инцидента делится 24 Канал со ссылкой на The Express.

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Как самолет Ryanair прилетел в Испанию без багажа туристов?

Сначала путешественники не испытывали никаких проблем во время путешествия. Однако после приземления командир рейса объявил, что было принято трудное решение оставить весь багаж из-за нехватки времени.

Они не сказали, в чем заключалась проблема безопасности, – только сообщили, что сумки каждого пассажира были оставлены в аэропорту. Люди сначала даже не поверили – некоторые подумали, что это шутка,

– рассказала одна из пассажирок рейса.

Пассажиры выразили свое недовольство относительно багажа, который был оставлен во время инцидента, подчеркнув, что среди вещей были предметы первой необходимости: лекарства, контактные линзы, косметика и солнцезащитные кремы.

К слову, ранее Ryanair заявила, что увеличит размер бесплатного багажа.

Пассажиры не получили никаких новостей от Ryanair

Группу туристов, которая заселилась в местный отель, заверили, что багаж прибудет к вечеру следующего дня. Однако по состоянию на 18:00 19 июля от Ryanair не было никаких обновлений относительно пропавшего багажа.

Пострадавшие пассажиры выразили разочарование тем, как авиакомпания справилась с ситуацией, заявив, что в результате они понесли значительные непредсказуемые расходы. Кроме того, другие клиенты, не связанные с этой группой, обратились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование услугами авиакомпании.