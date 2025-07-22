Люди спочатку навіть не повірили – деякі подумали, що це жарт, але ні. Деталями інциденту ділиться 24 Канал з посиланням на The Express.

Читайте також Ryanair назвав Європарламент "божевільним": чи бути новим правилам ручної поклажі

Як літак Ryanair прилетів до Іспанії без багажу туристів?

Спочатку мандрівники не відчували жодних проблем під час подорожі. Однак після приземлення командир рейсу оголосив, що було прийнято важке рішення залишити весь багаж через брак часу.

Вони не сказали, у чому полягала проблема безпеки, – лише повідомили, що сумки кожного пасажира були залишені в аеропорту. Люди спочатку навіть не повірили – деякі подумали, що це жарт,

– розповіла одна з пасажирок рейсу.

Пасажири висловили своє незадоволення щодо багажу, який був залишений під час інциденту, підкресливши, що серед речей були предмети першої потреби: ліки, контактні лінзи, косметика та сонцезахисні креми.

До слова, раніше Ryanair заявила, що збільшить розмір безплатного багажу.

Пасажири не отримали жодних новин від Ryanair

Групу туристів, яка заселилася в місцевий готель, запевнили, що багаж прибуде до вечора наступного дня. Однак станом на 18:00 19 липня від Ryanair не було жодних оновлень щодо зниклого багажу.

Постраждалі пасажири висловили розчарування тим, як авіакомпанія впоралася з ситуацією, заявивши, що в результаті вони понесли значні непередбачувані витрати. Крім того, інші клієнти, не пов'язані з цією групою, звернулися до соціальних мереж, щоб висловити своє розчарування послугами авіакомпанії.