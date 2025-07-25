Чи може Ryanair змінити політику щодо багажу?

Під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим підсумкам Ryanair за перший квартал 2026 року, О'Лірі заявив, що подібна вимога є "нереалістичною" в умовах завантажених рейсів, передає 24 Канал з посиланням на Travel Weekly.

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Ідея про два безкоштовні предмети ручної поклажі просто не працює – у літаках фізично немає стільки місця. Особливо якщо мова йде про поєднання маленької сумки і валізи на коліщатках,

– наголосив керівник авіакомпанії.

Як відбувається наразі?

За словами О'Лірі, наразі близько 50% пасажирів Ryanair мають можливість взяти із собою валізу на борт завдяки платній послузі пріоритетної посадки. Зміна цієї політики може суперечити базовим правилам ЄС, які гарантують свободу авіакомпаніям у питаннях ціноутворення та формування власної комерційної моделі.

"Ми не віримо, що цю ініціативу вдасться реалізувати. Скоріше за все, буде тривалий діалог між парламентом і Єврокомісією з питань прав пасажирів", – додав О'Лірі.

Що передувало?

У червні Комітет Європарламенту з транспорту та туризму підтримав ініціативу, яка забороняє стягнення плати за другий предмет ручної поклажі. В разі схвалення реформи пасажири зможуть безкоштовно перевозити сумку під сидінням і ще одну ручну валізу до 7 кілограмів. Це може стати серйозним ударом для бізнес-моделі лоукостерів, які заробляють на додаткових послугах.

Зауважте. Більшість бюджетних перевізників, зокрема Ryanair та Wizz Air, вже заявили про намір активно лобіювати блокування цієї ініціативи. Водночас дискусія триває, питання перевезення ручної поклажі є важливим для європейських пасажирів.