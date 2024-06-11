В Украине открыт первый совместный цех Укроборонпрома и Rheinmetall

11 июня 2024, 12:14
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Источник:

Минстратегпром

На этом цехе уже осуществляется ремонт немецкой техники, а также вскоре будет производиться бронетехника для украинских военных. Такое сотрудничество поможет Вооруженным Силам Украины эффективнее работать против врага.

Что означает сотрудничество Укроборонпром и Rheinmetall

Это существенно ускорит восстановление немецкой боевой техники и возвращение ее на передовую. Кроме того, впоследствии предприятия смогут производить новую технику для украинских военных.

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Как добавил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, это, в свою очередь, важно для украинского оборонного потенциала.

 

Дмитрий Клименков

Заместитель министра обороны Украины

Мы благодарны нашим немецким партнерам за доверие и поддержку, которые дают нам возможность уверенно двигаться к победе и интегрироваться в европейскую систему коллективной безопасности.

Что известно об оборонном концерне Rheinmetall

Это известный немецкий машиностроительный и оружейный концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе.

Как все происходит

На совместной производственной площадке украинские специалисты работают, а представители немецкого концерна осуществляют технический надзор.

Как отметил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин, весь процесс будет происходить в Украине, ведь иностранные партнеры уверены в профессионализме и высоком потенциале оборонно-промышленного комплекса Украины.


Украинское и немецкое руководство / Фото Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

  • Напоминаем, что еще в феврале этого года немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что намерен построить в Украине завод по производству боеприпасов.
  • А уже в начале апреля правительство Германии поручило концерну изготовить для Украины 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
Автор: Валерія Городинська