В Украине хотят избавиться от "зарплатных ФЛП": уже есть два сценария

Правительство планирует пересмотреть упрощенную систему налогообложения в Украине, чтобы оставить на ней только предпринимателей и избавиться от "зарплатных ФЛП". Глава налогового комитета Даниил Гетманцев назвал два возможных сценария.

Почему хотят избавиться от "зарплатных ФЛП"

По мнению Гетманцева, использование упрощенной системы для уклонения от уплаты зарплатных налогов противоречит обязательствам Украины на пути к вступлению в ЕС.

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Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Соединить не получится. Война, конечно, не лучшее время заниматься борьбой с "зарплатными ФЛП". И я придерживаюсь мнения, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, касающимся зарплат. Если платят – низкий поклон и слава Богу. Но очевидно, что Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения.

Два возможных сценария

Гетманцев отметил, что сейчас правительство рассматривает два пути минимизации уклонения от налогов с использованием упрощенной системы налогообложения.

Первый сценарий

Разработка определенных критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

Скажем, когда один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько ФЛП с идентичной деятельностью по предоставлению услуг одному и тому же юрлицу, или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые,

– объяснил Гетманцев.

Второй сценарий

Запрет ФЛП третьей группы единого налога в принципе работать с юридическими лицами. Но нардеп сразу подчеркнул, что такой вариант достаточно радикальный, поэтому он рассматривал бы первый, более мягкий.

Когда ждать возможных изменений

Гетманцев рассказал, вышеупомянутые процессы должны происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ) и уменьшением эффективной ставки до 25% (на сегодня она составляет 42%).

То есть я считаю, что снижать зарплатные налоги целесообразно при одновременной детенизации зарплат,

– отметил он.

В связи с военным положением ФЛП может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсии. Кстати, в 2023 году минимальный размер составляет 30 лет.