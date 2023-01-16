В Украине могут начать маркировать товары брендов, сотрудничающих с Россией

Петиции об обязательной маркировке товаров, производимых иностранными компаниями, сотрудничающими с Россией, за две недели уже удалось набрать больше голосов, чем требовалось.

Электронная петиция об обязательной маркировке для товаров от брендов-спонсоров российского терроризма набрала более 30 тысяч голосов по состоянию на вечер 16 января из 25 тысяч нужных. Петиция появилась 29 декабря 2022 года.

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Согласно данным Йельского университета и Киевской школы экономики, около 1000 представителей международного бизнеса все еще сотрудничают с Россией и ее потребителями, поддерживающими военные преступления, совершенные захватчиками в Украине,

– говорится в тексте петиции.

К таким компаниям, в частности, относятся общеизвестные западные бренды, широко представленные на глобальном рынке.

Автор петиции Юрий Гудыменко подчеркнул, что, находясь на российском рынке, бренды такого масштаба являются важным источником экономических ресурсов, используемых государством-агрессором для осуществления зверств и геноцида, направленных против мирных украинцев.

Количество компаний, продолжающих работать в России / Инфографика Киевской школы экономики

Последние скандалы с компаниями, работающими в России

Крупнейшие торговые марки объявили бойкот бренда замороженных и консервированных овощей Bonduell потому, что тот обеспечивает продуктами российскую армию. Такие сети магазинов, как АШАН, VARUS, NOVUS и Fozzy Group, сообщили, что снимают с полок продукцию бренда, сотрудничающего со страной-агрессором.

Также на той неделе банк Raiffeisen на своем сайте фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", предложив временно мобилизованным кредитные каникулы. Нацбанк Украины не остался в стороне от скандала и призвал банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Беларуси.