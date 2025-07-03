Цена дронов может расти: Кабмин обновил условия госзакупок
- Кабмин изменил условия закупок беспилотных систем, позволяя менять контракты после заключения, если они не выполнены полностью.
- Цена контракта может повыситься на 20% в случае доработки дронов, а прибыль производителей ограничивается 25% от себестоимости.
Кабинет министров внес изменения в порядок закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня украинского производства.
Правительство разрешило менять условия контрактов
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует 24 Канал. Отныне государство сможет пересматривать условия контрактов после их заключения – при условии, что стороны еще не выполнили обязательства полностью.
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Заметьте. Это касается случаев, когда по требованию заказчика дрон или средство РЭБ был доработан или усовершенствован. В такой ситуации допустимо одноразовое повышение стоимости контракта, но не более чем на 20% от первоначальной цены.
Больше гибкости для производителей
Также правительство ограничило размер прибыли исполнителей. Теперь он не должен превышать 25% от производственной себестоимости товаров, работ или услуг.
Изменения должны стимулировать развитие украинского оборонного производства и поддержать адаптацию техники к современным требованиям фронта