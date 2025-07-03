Уряд дозволив змінювати умови контрактів

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує 24 Канал. Відтепер держава зможе переглядати умови контрактів після їх укладення – за умови, що сторони ще не виконали зобов'язання повністю.

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Зауважте. Це стосується випадків, коли на вимогу замовника дрон або засіб РЕБ був доопрацьований або вдосконалений. У такій ситуації допустиме одноразове підвищення вартості контракту, але не більш як на 20% від початкової ціни.

Більше гнучкості для виробників

Також уряд обмежив розмір прибутку виконавців. Тепер він не має перевищувати 25% від виробничої собівартості товарів, робіт або послуг.

Зміни мають стимулювати розвиток українського оборонного виробництва та підтримати адаптацію техніки до сучасних вимог фронту