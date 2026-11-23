Где в Украине больше всего массовых адресов для регистрации ФЛП

По 10 адресам таких социальных учреждений прописано 1,4 тысячи ФЛП. Более половины из них продолжают работать: такие регистрации могут быть связаны с налоговыми схемами, пишет Опендатабот.

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По состоянию на середину ноября в Украине насчитывается 183 адреса, по которым зарегистрировано 50 и более предпринимателей. Всего по таким адресам зарегистрирован 16 281 предприниматель. Из них 8 216, то есть примерно половина, продолжают работать.

Наибольшее количество ФЛП по одному адресу обнаружили в Одессе. По всем вариантам написания адреса в реестре на улице Киры Муратовой, 7, числятся 603 предпринимателя. Из них 322 остаются активными.

Среди действующих ФЛП с массовыми адресами наибольшая доля приходится на три региона:

Киев – 3 332 предпринимателя, или 41 % от общего числа; Одесская область – 1 626 ФЛП, или 20%; Харьковская область – 1 129 предпринимателей, или 14%.

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Топ-10 адресов массовой регистрации ФЛП / инфографика Опендатабот

Какими видами деятельности занимаются предприниматели с массовой регистрацией

Наиболее распространенной сферой деятельности среди действующих ФЛП, зарегистрированных по массовым адресам, является ИТ. В этой отрасли работают 2 318 предпринимателей, что составляет 28% от общего количества.

Также среди таких предпринимателей распространены:

розничная торговля – 1 628 ФЛП;

оптовая торговля – 508 предпринимателей;

HoReCa – 487 ФЛП;

информационные услуги – 376 предпринимателей.

Сферы деятельности / инфографика Опендатабот

1,4 тысячи ФЛП зарегистрированы по адресам центров для бездомных

Отдельно Опендатабот выявил 1 402 предпринимателя, зарегистрированных по адресам 10 центров реинтеграции и учета бездомных. Из них 716 ФЛП продолжают работать.

Больше всего таких регистраций вновь зафиксировано в Одессе на улице Киры Муратовой, 7. По этому адресу числятся 603 предпринимателя, из которых 322 активны. Еще по 117 ФЛП зарегистрированы по двум адресам:

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Киев, улица Рогозовская, 4/16 – 75 действующих предпринимателей;

Николаев, улица Круговая, 47 – 43 действующих ФЛП.

Бездомных могут использовать в налоговых схемах

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что массовая регистрация ФЛП по адресам центров для бездомных может свидетельствовать о том, что эти люди используются в схемах уклонения от уплаты налогов или оформления фиктивных предпринимателей.

По его словам, человеку могут предложить небольшое вознаграждение за оформление ФЛП, после чего через его предпринимательский счет проводят средства. Так могут использовать предпринимателей для "дробления бизнеса", выплаты неофициальных зарплат или сомнительных финансовых переводов.

Когда накапливаются долги, ответственное лицо сложно найти, ведь по адресу регистрации расположено социальное учреждение, а сам предприниматель может даже не знать об оформленном на него бизнесе.

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Бездомные люди – удобная мишень для тех, кому нужны подставные лица. В то же время бездомный человек имеет законное право зарегистрировать место жительства по адресу центра учета, причем по закону заявление на такую регистрацию подает уполномоченное лицо центра. Поэтому часть этих предпринимателей, вероятно, действительно работает, но тогда у них должны быть простые виды деятельности: уборка, подсобные работы, доставка. Вместо этого ФЛП занимаются оптовой торговлей, программированием и IT, юридической практикой, консалтингом и даже стоматологией и т. д. Для человека без жилья такие виды деятельности выглядят как минимум странно. Кроме того, у некоторых ФЛП одинаковый контактный телефон, то есть их, вероятно, регистрировал и обслуживает один человек– объясняет Гетманцев.

Напомним, что искусственное "дробление бизнеса" – это разделение одного бизнеса между несколькими формально независимыми ФЛП с целью уменьшения налоговых платежей и использования преимуществ упрощенной системы налогообложения.

На возможную схему могут указывать несколько общих признаков, которые выделяет налоговая служба.