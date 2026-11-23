Де в Україні найбільше масових адрес для реєстрації ФОПів

За 10 адресами таких соціальних установ зареєстровано 1,4 тисячі ФОПів. Понад половина з них продовжує працювати: такі реєстрації можуть бути пов'язані з податковими схемами, пише Опендатабот.

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Станом на середину листопада в Україні налічується 183 адреси, за якими зареєстровано 50 і більше підприємців. Загалом за такими адресами зареєстровано 16 281 підприємця. Із них 8 216, тобто приблизно половина, продовжують працювати.

Найбільшу кількість ФОПів за однією адресою виявили в Одесі. За всіма варіантами написання адреси в реєстрі на вулиці Кіри Муратової, 7 значиться 603 підприємці. Із них 322 залишаються активними.

Серед чинних ФОПів із масовими адресами найбільше припадає на три регіони:

Київ – 3 332 підприємці, або 41% від загальної кількості; Одеська область – 1 626 ФОПів, або 20%; Харківська область – 1 129 підприємців, або 14%.

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Топ-10 адрес масової реєстрації ФОП / інфографіка Опендатабот

Якими видами діяльності займаються підприємці з масовою реєстрацією

Найпоширенішою сферою діяльності серед чинних ФОПів, зареєстрованих за масовими адресами, є ІТ. У цій галузі працюють 2 318 підприємців, що становить 28% від загальної кількості.

Також серед таких підприємців поширені:

роздрібна торгівля – 1 628 ФОПів;

оптова торгівля – 508 підприємців;

HoReCa – 487 ФОПів;

інформаційні послуги – 376 підприємців.

Сфери діяльності / інфографіка Опендатабот

1,4 тисячі ФОПів зареєстровані за адресами центрів для бездомних

Окремо Опендатабот виявив 1 402 підприємці, які зареєстровані за адресами 10 центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб. Із них 716 ФОПів продовжують працювати.

Найбільше таких реєстрацій знову зафіксовано в Одесі на вулиці Кіри Муратової, 7. За цією адресою значиться 603 підприємці, з яких 322 активні. Ще по 117 ФОПів зареєстровано за двома адресами:

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Київ, вулиця Рогозівська, 4/16 – 75 чинних підприємців;

Миколаїв, вулиця Кругова, 47 – 43 активні ФОПи.

Бездомних можуть використовувати в податкових схемах

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що масова реєстрація ФОПів за адресами центрів для бездомних може свідчити про використання цих людей у схемах ухилення від сплати податків або оформлення фіктивних підприємців.

За його словами, людині можуть запропонувати невелику винагороду за оформлення ФОП, після чого через її підприємницький рахунок проводять кошти. Так можуть використовувати підприємців для "дроблення бізнесу", виплати неофіційних зарплат або сумнівних фінансових переказів.

Коли накопичуються борги, відповідальну особу складно знайти, адже за адресою реєстрації розташована соціальна установа, а сам підприємець може навіть не знати про оформлений на нього бізнес.

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Бездомні люди – зручна мішень для тих, кому потрібні підставні особи. Водночас бездомна людина має законне право зареєструвати місце проживання за адресою центру обліку, за законом заяву на таку реєстрацію подає уповноважена особа центру. Тож частина цих підприємців, імовірно, справді працює, але тоді в них мали б бути прості види діяльності: прибирання, підсобні роботи, доставка. Натомість ФОП займаються оптовою торгівлею, програмуванням та IT, юридичною практикою, консалтингом та навіть стоматологією тощо. Для людини без житла такі види діяльності виглядають щонайменше дивно. Крім того, деякі ФОП мають однаковий контактний телефон, тобто їх, імовірно, реєструвала й обслуговує одна людина– пояснює Гетманцев.

Нагадаємо, що штучне "дроблення бізнесу" – це поділ одного бізнесу між кількома формально незалежними ФОПами, щоб зменшити податкові платежі та користуватися перевагами спрощеної системи оподаткування.

На можливу схему можуть вказувати кілька спільних ознак, які виділяє податкова служба.