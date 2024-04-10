Минус один бизнес на территории России

Литовская Viciunai Group наконец получила хорошие новости. Как сообщают СМИ оккупантов, российские власти наконец позволили компании продать свой российский завод.

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Мощность этого завода производителя известных крабовых палочек Vici составляет 120 тысяч тонн в год. Производство расположено в Калининградской области, это крупнейшее предприятие компании. Всего на нем трудоустроено примерно 1500 работников.

Чистая прибыль подразделения в 2022 году составила 20 миллионов долларов, данных за последующие периоды пока нет. Есть вероятность, что покупатель завода действует в интересах Юнифрост – крупного импортера рыбы и морепродуктов.

Viciunai Group является крупнейшим производителем крабовых палочек в мире. Также это один из самых мощных европейских производителей морепродуктов.

Сделку должны закрыть уже в ближайшее время. Группа Океан получит права требований по договорам займа и долга, суммы составляют 29,4 миллиона долларов и 1,86 миллиона евро.

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