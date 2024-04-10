Мінус один бізнес на території Росії

Литовська Viciunai Group нарешті отримала гарні новини. Як повідомляють ЗМІ окупантів, російська влада нарешті дозволила компанії продати свій російський завод.

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Потужність цього заводу виробника відомих крабових паличок Vici становить 120 тисяч тонн на рік. Виробництво розташоване у Калінінградській області, це найбільше підприємство компанії. Загалом на ньому працевлаштовано приблизно 1500 працівників.

Чистий прибуток підрозділу у 2022 році склав 20 мільйонів доларів, даних за наступні періоди наразі немає. Є ймовірність, що покупець заводу діє в інтересах Юніфрост – великого імпортера риби та морепродуктів.

Viciunai Group є найбільшим виробником крабових паличок у світі. Також це один з найпотужніших європейських виробників морепродуктів.

Угоду повинні закрити вже найближчим часом. Група Океан отримає права вимог щодо договорів позики та боргу, суми складають 29,4 мільйона доларів та 1,86 мільйона євро.

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