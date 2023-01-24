Дия оказывает предпринимателям бесплатную юридическую помощь и ведение бизнеса
В рамках социального проекта "Виртуальный центр Дия.Бизнес 2.0" предприниматели могут получить не только юридическую помощь и в отношении релокации, ведения собственного бизнеса, но и трудоустройства.
Команда Дии уже более чем оказывает консультативную и информационную поддержку украинцам на территории Украины и за рубежом в рамках проекта "Виртуальный центр Дия.Бизнес 2.0"
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Профильные специалисты подсказывают, как адаптироваться к обстоятельствам жизни внутри государства, а именно:
- как вести бизнес в Украине;
- как приспособиться по возвращении в Украину или деоккупированную область;
- как решить юридические вопросы ВПЛ (переселенцев);
- как найти работу |
Как получить бесплатную консультацию
В рамках проекта работает горячая линия и чат-бот, с помощью которых каждый может обратиться и получить такую бесплатную консультацию. Консультации проходят онлайн с 08:00 до 18:00:
- за номером 0800 333 183 (звонки безвозмездные на территории Украины),
- в Telegram-чате, чтобы перейти, нажмите здесь.