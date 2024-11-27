Со дня на день: когда военный сбор вырастет до 5%
27 ноября 2024, 16:41Читати новину українською
Уже более 40 дней законопроект о повышении военного сбора до 5% находится на рассмотрении Президента. Как только его подпишут, закон вступит в действие.
Когда вырастет военный сбор
С лета 2024 года тянется разработка и принятие нового законопроекта об увеличении военного сбора и другие налоговые изменения, передает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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Финальную версию утвердили 10 октября. В нее вошли:
- Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сіті") с 1,5% до 5% – с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие, для них он останется 1,5%.
- Увеличение с 1 января 2025 года военного сбора с других доходов граждан (кроме зарплат) с 1,5% до 5%.
- Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 гривен) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.
- Введение военного сбора для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.
- Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке за большую часть этого года, то новый налог вводится ретроспективно ("задним числом").
- Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18% до 25% с 1 января 2025 года.
- Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тысяч гривен за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.
- Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч человек, 200 евро – для других населенных пунктов.
- Введение минимального налога на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар.
- Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывали с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированных новым требованиям.
- Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.
- Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.
Обратите внимание! Новый военный сбор войдет в силу после подписания закона Владимиром Зеленским.