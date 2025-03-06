Zara возвращается на рынок России

Stradivarius и Oysho, подал пять заявок на регистрацию торговых марок в России. Это произошло на фоне слухов о возможном возвращении компании на российский рынок.

Inditex возвращается в Россию

Документы подали в Роспатент в марте и сейчас они находятся на рассмотрении. Inditex планирует зарегистрировать свой основной бренд, торговую марку одной из коллекций Zara – trafaluc, а также два логотипа. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Речь идет о заявках на розничную торговлю и деятельность маркетплейсов. Также компания стремится защитить права на использование своих брендов в категориях одежды, обуви, кожаных изделий, сумок, текстиля, постельного белья, спортивных товаров, а также товаров для дома и развлечений.

Inditex подал заявку на регистрацию товарных знаков / Скрингшот росСМИ

Кроме того, бренд Massimo Dutti, входящий в состав Inditex, подал заявку на регистрацию марки Uterqüe для изделий из кожи, сумок, одежды и обуви. Ранее под этим названием работала сеть магазинов модной одежды и аксессуаров, которую Inditex решил интегрировать в Massimo Dutti в 2021 году.

Справочно. В феврале вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил, что Inditex "неофициально" ведет переговоры о возвращении на российский рынок. По его словам, обсуждения продолжаются в частном порядке, без официальных заявлений.

Позиция компании

В самой Inditex воздерживаются от комментариев относительно возможного возвращения.

"Мы не комментируем этот вопрос. Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года", - заявили в пресс-службе компании.

Заметим, Inditex прекратила работу в России в марте 2022 года. Вместо более чем 240 магазинов бренда там открылись торговые точки под названиями Maag, Ecru, DUB и Vilet.