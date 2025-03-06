Inditex повертається до Росії

Документи подали до Роспатенту в березні й наразі вони перебувають на розгляді. Inditex планує зареєструвати свій основний бренд, торговельну марку однієї з колекцій Zara – trafaluc, а також два логотипи. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Ідеться про заявки на роздрібну торгівлю та діяльність маркетплейсів. Також компанія прагне захистити права на використання своїх брендів у категоріях одягу, взуття, шкіряних виробів, сумок, текстилю, постільної білизни, спортивних товарів, а також товарів для дому та розваг.

Inditex подав заявку на реєстрацію товарних знаків / Скрингшот росЗМІ

Окрім того, бренд Massimo Dutti, що входить до складу Inditex, подав заявку на реєстрацію марки Uterqüe для виробів зі шкіри, сумок, одягу та взуття. Раніше під цією назвою працювала мережа магазинів модного одягу й аксесуарів, яку Inditex вирішив інтегрувати в Massimo Dutti у 2021 році.

Довідково. У лютому віцепрезидент Союзу торговельних центрів (СТЦ) Павло Люлін повідомив, що Inditex "неофіційно" веде переговори про повернення на російський ринок. За його словами, обговорення тривають у приватному порядку, без офіційних заяв.

Позиція компанії

У самій Inditex утримуються від коментарів щодо можливого повернення.

"Ми не коментуємо це питання. Останнє офіційне повідомлення про продаж нашого бізнесу в Російській Федерації групі Daher було надіслане до Національної комісії з ринку цінних паперів Іспанії 25 жовтня 2022 року", — заявили у пресслужбі компанії.

Зауважимо, Inditex припинила роботу в Росії в березні 2022 року. Замість більш ніж 240 магазинів бренду там відкрилися торговельні точки під назвами Maag, Ecru, DUB і Vilet.