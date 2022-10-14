Выплаты за трудоустройство ВПЛ: в Минэкономики рассказали сколько уже получил бизнес
14 октября 2022 , 10:25Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
Государство уже выплатило предпринимателям 147 миллионов за трудоустройство более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказала Министр экономики Юлия Свириденко.
Выплаты за трудоустройство ВПЛ
Министр экономики рассказала, что с момента старта программы в апреле, более 8 тысяч предпринимателей получили компенсацию от правительства за трудоустройство 13 200 ВПЛ.
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Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее наладить жизнь на новом месте, обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать их на работу. Кроме того, они также могут открыть собственное дело в новом регионе благодаря ряду грантовых программ от Правительства, по которым можно получить от 50 тысяч гривен до нескольких миллионов на начало и развитие предпринимательства.
Программа трудоустройства ВПЛ
- В апреле этого года правительство ввело госпрограмму, которая предусматривает компенсацию работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
- Предприниматели получают в течение двух месяцев по 6 500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.
Компенсация предоставляется работодателю, который:
- взял на работу ВПЛ с заработной платой не менее минимальной, то есть 6 500 гривен,
- состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
- предоставил налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или весь 2021 год.
Чтобы получить средства за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен:
- заключить трудовой договор (в том числе по совместительству),
- гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом,
- зарегистрировать данные о ней в Дии и подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.