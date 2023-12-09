Рост зарплат и преодоление эйджизма: чего ждать от бизнеса в 2024 году
Украинская экономика не только устойчиво проходит через испытание войной, но и находит пути роста. Предприниматели, вынужденные работать в тяжелых условиях, демонстрируют очень положительные результаты, которые испытают на себе и работники.
Как будут расти зарплаты в 2024 году
Вместе с показателем минимальной зарплаты в следующем году будут расти и рыночные выплаты, отметила эксперт по подбору персонала во время разговора с 24 Каналом Елена Куцоконь.
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За последние 6 месяцев зарплаты выросли в среднем на 10% в разных компаниях. Эта тенденция будет сохраняться и в будущем году. Прогнозируется рост еще на 15 – 20%. Это связано, прежде всего, с кадровым голодом и борьбой бизнесов за квалифицированных работников.
Бизнес планирует повышать зарплату
Европейская бизнес-ассоциация провела исследование, которое поддержало позитивные прогнозы. Его результаты свидетельствуют, что в следующем году 87% украинских компаний повысят зарплату работникам и расширят штат.
По словам Елены Куцоконь, в настоящее время нехватка кадров составляет около 30%. Поэтому бизнесы прибегают к различным стратегиям удержания и привлечения кадров. В частности, предлагают не только финансовые, но и нематериальные стимулы, такие как обучение и развитие работников.
Кроме того, дефицит специалистов побуждает предприятия пересматривать свои стратегии найма и привлекать не только молодых работников, но и специалистов предпенсионного возраста. Это способствует преодолению "эйджизма", ведь работодатели оценивают каждого специалиста по его профессиональным навыкам и потенциалу, а не по возрасту.Что касается наиболее востребованных профессий, то сейчас работодатели активно ищут бухгалтеров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, врачей, психологов, строителей и SMM-специалистов.
Какая ситуация с зарплатами сейчас
Елена Куцоконь проанализировала, что в пятерку городов с самой большой средней зарплатой входят:
- Киев, где работник получает 17 – 18 тысяч гривен;
- Одесса, Харьков – 15 тысяч гривен;
- Львов, Днепр – 14 тысяч гривен.
Наибольший прирост зарплаты в 2023 году состоялся на Западе страны (+23%) и в центральных областях (+17%). Это обусловлено релокацией бизнеса и переездом людей из прифронтовых областей в более безопасные регионы. На эти факторы указывают и темпы восстановления рынка труда на этих территориях.
По результатам исследования OLX, большинство работодателей (44%) пересматривают зарплату раз в год, 23% – раз в полгода и 7% – ежемесячно.
Какую зарплату заложили в бюджет-2024
В Бюджете на 2024 год заложены показатели минимальной зарплаты в 7,1 тысячи гривен с 1 января и 8 тысяч гривен с 1 апреля.
Минэкономики прогнозирует, что это поднимет показатель средней зарплаты в Украине с 18,1 тысячи до 21,8 тысячи гривен.
Какие профессии наиболее оплачиваемые и востребованные
Согласно данным портала Work.ua, самые высокие зарплаты в 2023 году получали следующие специалисты (в рейтинге не учтены руководители и ІТ-сфера):
- военные – 20 – 125 тысяч гривен;
- медиабаер – 55 тысяч гривен;
- водитель-международник – 45 тысяч гривен;
- технолог кондитерского производства – 40 тысяч гривен;
- риелтор – 37,5 тысячи гривен;
- бизнес-аналитик – 35 тысяч гривен.