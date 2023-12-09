Рост зарплат и преодоление эйджизма: чего ждать от бизнеса в 2024 году

Украинская экономика не только устойчиво проходит через испытание войной, но и находит пути роста. Предприниматели, вынужденные работать в тяжелых условиях, демонстрируют очень положительные результаты, которые испытают на себе и работники.

Как будут расти зарплаты в 2024 году

Вместе с показателем минимальной зарплаты в следующем году будут расти и рыночные выплаты, отметила эксперт по подбору персонала во время разговора с 24 Каналом Елена Куцоконь.

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Елена Куцоконь Руководитель отдела по подбору персонала в Smart Solutions За последние 6 месяцев зарплаты выросли в среднем на 10% в разных компаниях. Эта тенденция будет сохраняться и в будущем году. Прогнозируется рост еще на 15 – 20%. Это связано, прежде всего, с кадровым голодом и борьбой бизнесов за квалифицированных работников.

Бизнес планирует повышать зарплату

Европейская бизнес-ассоциация провела исследование, которое поддержало позитивные прогнозы. Его результаты свидетельствуют, что в следующем году 87% украинских компаний повысят зарплату работникам и расширят штат.

По словам Елены Куцоконь, в настоящее время нехватка кадров составляет около 30%. Поэтому бизнесы прибегают к различным стратегиям удержания и привлечения кадров. В частности, предлагают не только финансовые, но и нематериальные стимулы, такие как обучение и развитие работников.

Кроме того, дефицит специалистов побуждает предприятия пересматривать свои стратегии найма и привлекать не только молодых работников, но и специалистов предпенсионного возраста. Это способствует преодолению "эйджизма", ведь работодатели оценивают каждого специалиста по его профессиональным навыкам и потенциалу, а не по возрасту.

Какая ситуация с зарплатами сейчас

Что касается, то сейчас работодатели активно ищут бухгалтеров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, врачей, психологов, строителей и SMM-специалистов.

Елена Куцоконь проанализировала, что в пятерку городов с самой большой средней зарплатой входят:

Киев , где работник получает 17 – 18 тысяч гривен;

, где работник получает 17 – 18 тысяч гривен; Одесса , Харьков – 15 тысяч гривен;

, – 15 тысяч гривен; Львов, Днепр – 14 тысяч гривен.

Наибольший прирост зарплаты в 2023 году состоялся на Западе страны (+23%) и в центральных областях (+17%). Это обусловлено релокацией бизнеса и переездом людей из прифронтовых областей в более безопасные регионы. На эти факторы указывают и темпы восстановления рынка труда на этих территориях.

По результатам исследования OLX, большинство работодателей (44%) пересматривают зарплату раз в год, 23% – раз в полгода и 7% – ежемесячно.

Какую зарплату заложили в бюджет-2024

В

Минэкономики прогнозирует, что это поднимет показатель средней зарплаты в Украине с 18,1 тысячи до 21,8 тысячи гривен. Бюджете на 2024 год заложены показатели минимальной зарплаты в 7,1 тысячи гривен с 1 января и 8 тысяч гривен с 1 апреля.Минэкономики прогнозирует, что это поднимет показатель средней зарплаты в Украине с 18,1 тысячи до 21,8 тысячи гривен.

Какие профессии наиболее оплачиваемые и востребованные

Согласно данным портала Work.ua, самые высокие зарплаты в 2023 году получали следующие специалисты (в рейтинге не учтены руководители и ІТ-сфера):

военные – 20 – 125 тысяч гривен;

медиабаер – 55 тысяч гривен;

водитель-международник – 45 тысяч гривен;

технолог кондитерского производства – 40 тысяч гривен;

риелтор – 37,5 тысячи гривен;

бизнес-аналитик – 35 тысяч гривен.

В ІТ-отрасли и смежных профессиях выросла конкуренция. Число претендентов на одно вакантное место увеличилось на 10%.