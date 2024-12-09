Новые рекорды: средняя зарплата в Украине превысила довоенный уровень

Несмотря на сложную ситуацию в стране, зарплаты украинцев продолжают расти. Речь идет и о размере выплаты в долларовом эквиваленте.

Как выросли зарплаты украинцев

Нынешняя средняя зарплата в Украине уже превысила довоенный уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Средняя зарплата, по состоянию на конец сентября 2024 года, выросла на 56,6%, по сравнению с 2021 годом. В целом этот показатель менялся так:

по итогам III квартала 2021 года , средняя зарплата в Украине достигла 14 014 гривен;

, средняя зарплата в Украине достигла 14 014 гривен; по итогам III квартала 2024 года, средняя заработная плата украинцев достигла 21 946 гривен.

Обратите внимание! В III квартале 2024 года средняя заработная плата украинцев выросла на 22,3%.

Как изменилась зарплата украинцев в долларах

По итогам 2023 года, средняя зарплата украинцев составила 477 долларов. А уже на конец III квартала 2024 года это значение достигло 532 долларов.

Интересно, что в конце 2021 года средняя заработная плата в Украине составляла 514 долларов.