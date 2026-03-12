Более 400 миллиардов гривен за месяц: налоговая подсчитала выручку бизнеса

В феврале 2026 года украинский бизнес провел через кассовые аппараты и программные РРО операций на 432,9 миллиарда гривен. Так, с начала года выручка постепенно начала увеличиваться.

Сколько выторговали компании в Украине?

Средняя ежедневная выручка бизнеса продолжает увеличиваться, пишет ГНСУ.

В феврале он достиг 15,5 миллиардов гривен в день. Это:

на 1,5 миллиарда больше, чем в феврале 2025 года;

на 0,8 миллиарда гривен больше, чем в январе 2026 года.

За месяц бизнес сформировал почти 730 миллионов фискальных чеков. В среднем это около 26,1 миллионов чеков ежедневно. Правда, этот показатель немного ниже, чем в январе.

Такие колебания обычной сезонной динамикой экономики. На активность также влияют внешние факторы – перебои с электроснабжением, погодные условия и общая ситуация в экономике.

Зачем нужен фискальный чек?

Фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.

Чек содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.

Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,

– говорится в сообщении ГНС.

Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.

Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.

