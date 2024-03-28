Прочь с российского рынка: почему крупнейший в мире производитель кирпича покидает страну

В Wienerberger подтвердили продажу активов. Следовательно, новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма "Будмикс".

Что известно о сделке

Австрийский концерн Wienerberger, крупнейший в мире производитель кирпича, продал два завода в России и ушел оттуда. Об этом сообщаются российские СМИ.

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Представитель австрийского концерна отметил, что структурирование сделки оказалось сложным процессом в условиях постоянно меняющегося российского законодательства. Тем не менее продажа местного бизнеса российской группе была успешно завершена.

Поэтому, речь идет о заводах, выпускающих силикатный кирпич, известь и строительный песок:

"Брянский силикатный завод";

"Клинцовский силикатный завод"

Какова реальная стоимость предприятий

В Wienerberger подтвердили продажу активов. Они объяснили, что в связи с геополитической ситуацией компания решила уйти с российского рынка. При этом, стороны договорились не разглашать цену покупки.

По словам генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, реальная стоимость предприятий, учитывая степень износа оборудования и их текущее состояние, составляет примерно 4,5 миллиарда рублей. Однако фактическая сумма сделки не превысила 2 миллиардов рублей, отмечает Бурмистров.

Что известно о заводах Австрийский концерн работал в России около 20 лет. Первый кирпичный завод Wienerberger во Владимирской области был открыт в 2004 году. Второе предприятие в Татарстане запустили через несколько лет - в 2008 году. Суммарная проектная мощность обоих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год.

Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России, с момента выхода компании на российский рынок, превысили 60 миллионов евро.