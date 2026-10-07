Российская компания Wildberries строит склад стоимостью 140 миллионов долларов в новой стране

Российский маркетплейс Wildberries продолжает развивать складскую инфраструктуру за пределами своего основного рынка. Компания уже работает над созданием новых логистических объектов в других странах и планирует продолжить это расширение.

Что планирует реализовать Wildberries

Новый проект " Wildberries " будет реализован в Центральной Азии. Для этого маркетплейс заключил инвестиционное соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, пишет российское СМИ "Коммерсант".

Компания планирует создать логистический комплекс класса "А". Его строительство запланировано на 2027–2028 годы. Проект предусматривает:

площадь комплекса в 180 тысяч квадратных метров;

инвестиции в размере около 140 миллионов долларов;

размещение объекта в Ташкентской области.

Wildberries перераспределяет товары между складами

Еще в сентябре в пресс-службе Wildberries сообщали о плановой работе над строительством новых объектов в других странах.

Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для обеспечения экономической устойчивости наших партнеров,

– заявляли в компании.

Таким образом, маркетплейс постепенно увеличивает количество логистических мощностей за пределами России.

К слову, еще одно большое направление расширения компании – Казахстан. Там Wildberries уже реализует несколько крупных складских проектов. В частности, общая площадь новых складов в стране должна составить около 260 тысяч квадратных метров:

в Алматы строят комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров;

в Астане возводят объект площадью 160 тысяч квадратных метров;

часть новых мощностей планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В пресс-службе RWB при этом не связывали поиск новых помещений непосредственно с атаками. Там объясняли это плановым развитием инфраструктуры в странах присутствия и перераспределением товаров между складами.