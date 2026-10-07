Что планирует реализовать Wildberries
Новый проект " Wildberries " будет реализован в Центральной Азии. Для этого маркетплейс заключил инвестиционное соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, пишет российское СМИ "Коммерсант".
Компания планирует создать логистический комплекс класса "А". Его строительство запланировано на 2027–2028 годы. Проект предусматривает:
- площадь комплекса в 180 тысяч квадратных метров;
- инвестиции в размере около 140 миллионов долларов;
- размещение объекта в Ташкентской области.
Wildberries перераспределяет товары между складами
Еще в сентябре в пресс-службе Wildberries сообщали о плановой работе над строительством новых объектов в других странах.
Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для обеспечения экономической устойчивости наших партнеров,
– заявляли в компании.
Таким образом, маркетплейс постепенно увеличивает количество логистических мощностей за пределами России.
К слову, еще одно большое направление расширения компании – Казахстан. Там Wildberries уже реализует несколько крупных складских проектов. В частности, общая площадь новых складов в стране должна составить около 260 тысяч квадратных метров:
- в Алматы строят комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров;
- в Астане возводят объект площадью 160 тысяч квадратных метров;
- часть новых мощностей планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
В пресс-службе RWB при этом не связывали поиск новых помещений непосредственно с атаками. Там объясняли это плановым развитием инфраструктуры в странах присутствия и перераспределением товаров между складами.