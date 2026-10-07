Що побудує Wildberries

Новий проєкт Wildberries реалізовуватимуть у Центральній Азії. Для цього маркетплейс уклав інвестиційну угоду з Міністерством інвестицій, промисловості та торгівлі Узбекистану, пише росЗМІ "Комерсант".

Компанія планує створити логістичний комплекс класу "А". Його будівництво заплановане на 2027 – 2028 роки. Проєкт передбачає:

площу комплексу на 180 тисяч квадратних метрів;

інвестиції близько 140 мільйонів доларів;

розміщення об'єкта в Ташкентській області.

Wildberries перерозподіляє товари між складами

Ще у вересні в пресслужбі Wildberries повідомляли про планову роботу над будівництвом нових об'єктів в інших країнах.

Всі зусилля зараз спрямовані на перерозподіл товарів за різними складами для економічної стійкості наших партнерів,

– заявляли в компанії.

Таким чином, маркетплейс поступово збільшує кількість логістичних потужностей за межами Росії.

До слова, ще один великий напрямок розширення компанії – Казахстан. Там Wildberries уже реалізує кілька масштабних складських проєктів. Зокрема, загальна площа нових складів у країні має становити близько 260 тисяч квадратних метрів:

в Алмати будують комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів;

в Астані зводять об'єкт на 160 тисяч квадратних метрів;

частину нових потужностей планують ввести в експлуатацію у 2027 році.

У пресслужбі RWB при цьому не пов'язували пошук нових приміщень безпосередньо з атаками. Там пояснювали це плановим розвитком інфраструктури в країнах присутності та перерозподілом товарів між складами.