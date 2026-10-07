Що побудує Wildberries
Новий проєкт Wildberries реалізовуватимуть у Центральній Азії. Для цього маркетплейс уклав інвестиційну угоду з Міністерством інвестицій, промисловості та торгівлі Узбекистану, пише росЗМІ "Комерсант".
Компанія планує створити логістичний комплекс класу "А". Його будівництво заплановане на 2027 – 2028 роки. Проєкт передбачає:
- площу комплексу на 180 тисяч квадратних метрів;
- інвестиції близько 140 мільйонів доларів;
- розміщення об'єкта в Ташкентській області.
Wildberries перерозподіляє товари між складами
Ще у вересні в пресслужбі Wildberries повідомляли про планову роботу над будівництвом нових об'єктів в інших країнах.
Всі зусилля зараз спрямовані на перерозподіл товарів за різними складами для економічної стійкості наших партнерів,
– заявляли в компанії.
Таким чином, маркетплейс поступово збільшує кількість логістичних потужностей за межами Росії.
До слова, ще один великий напрямок розширення компанії – Казахстан. Там Wildberries уже реалізує кілька масштабних складських проєктів. Зокрема, загальна площа нових складів у країні має становити близько 260 тисяч квадратних метрів:
- в Алмати будують комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів;
- в Астані зводять об'єкт на 160 тисяч квадратних метрів;
- частину нових потужностей планують ввести в експлуатацію у 2027 році.
У пресслужбі RWB при цьому не пов'язували пошук нових приміщень безпосередньо з атаками. Там пояснювали це плановим розвитком інфраструктури в країнах присутності та перерозподілом товарів між складами.