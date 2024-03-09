Австралийские фермеры будут уничтожать виноград

В Австралии уничтожат миллионы виноградных лоз. Причина – существенное снижение мирового спроса на вино. Это уничтожает цену продукции, а следовательно, может представлять угрозу благосостоянию фермеров.

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Австралия является крупным экспортером красного вина. Падение мирового спроса очень ударило по местному рынку, который теперь пытаются спасти.

Особую роль в этом процессе сыграл Китай. Ранее он был основным покупателем вина в Австралии, однако на местном рынке его уже покупают не так активно.

В общем рейтинге мировых экспортеров вина Австралия занимает 5 место. В середине 2023 года в хранилищах местных производителей было около 2 миллиардов литров вина. Часть продукции портится, поэтому ее пытаются сбыть любой ценой.

Напомним, ранее сообщалось о безумном падение доходов Суэцкого канала. Причиной стали хуситы, которые совершают нападения на суда и угрожают безопасности кораблей.