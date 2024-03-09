Австралійські фермери нищитимуть виноград

В Австралії знищать мільйони виноградних лоз. Причина – суттєве зниження світового попиту на вино. Це знищує ціну продукції, а отже, може становити загрозу добробуту фермерів.

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Австралія є великим експортером червоного вина. Падіння світового попиту дуже вдарило по місцевому ринку, який тепер намагаються врятувати.

Особливу роль у цьому процесі відіграв Китай. Раніше він був основним покупцем вина в Австралії, однак на місцевому ринку його вже купують не так активно.

У загальному рейтингу світових експортерів вина Австралія займає 5 місце. Всередині 2023 року у сховищах місцевих виробників було близько 2 мільярдів літрів вина. Частина продукції псується, тому її намагаються збути за будь-яку ціну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про шалене падіння доходів Суецького каналу. Причиною стали хусити, які здійснюють напади на судна та загрожують безпеці кораблів.