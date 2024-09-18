Еще будет много правок: как до октября улучшить законопроект об увеличении налогов

Верховная Рада проголосовала за законопроект о повышении налогов в первом чтении. Народные депутаты готовят ряд правок, которые впоследствии смогут отстоять.

Такой информацией с 24 Каналом поделилась нардеп и член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко. Она рассказала, как до октября можно улучшить документ.

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Какие правки будут предлагать нардепы

Одной из поправок Галины Васильченко будет отмена льготы по НДС для аграриев. Например, определенная часть экономики платит только 14% НДС, все остальные – более 20%.

Это для меня не понятно. Особенно во время, когда критически необходимо наполнять бюджет,

– отметила она.

Другие депутаты будут подавать правки, которые будут касаться игорного бизнеса, подакцизного товара, в частности табака и алкоголя.

Важно, чтобы ко второму чтению этот законопроект вышел сбалансированным и таким, который обеспечит наши потребности в обороне,

– подчеркнула нардеп.

Новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы;

повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен, и 137 миллиардов гривен в следующем 2025 году.

О замороженных активах России

Также, по словам Васильченко, не менее важно, чтобы европейские страны-партнеры пришли к согласию относительно механизма передачи обещанных 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

До сих пор нет никаких наработок. Выглядит так, что в 2024 году Украина вряд ли получит какую-то долю из этих средств. Стоит надеяться, что сдвиги произойдут уже в следующем году, и в конце концов деньги начнут поступать.