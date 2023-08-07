Теперь правила международных закупок будут понятны как для партнеров, так и для украинского бизнеса. Правительство уже приняло соответствующее решение.

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Международные закупки мигрируют в Prozorro

4 августа Кабмин принял постановление, внедряющее переход закупок товаров и работ за деньги международных доноров через электронную систему закупок Prozorro. Ранее соответствующие закупки регулировались правилами Всемирного банка.

Украинский бизнес не слишком успешно адаптировался под эти условия, что негативно отразилось на процессах. Низкая конкуренция и процент успешных торгов заставили правительство искать решение проблемы.

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Первый этап экспериментальный и продлится до 31 августа 2024 года. Организатором торгов будет выступать ГУ "Профессиональные закупки". Оплата услуг регулятора будет производиться только в случае успеха торгов.

Минэкономики надеется протестировать механизм закупок в системе Prozorro по правилам Всемирного банка. Впоследствии это позволит привлекать средства партнеров на восстановление Украины через систему и легко отчитываться о расходовании средств.