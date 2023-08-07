Відтепер правила міжнародних закупівель будуть зрозумілими як для партнерів, так і для українського бізнесу. Уряд вже прийняв відповідне рішення.

Читайте також Форма сплати податку змінилася: що буде, якщо ФОПи заплатили по-старому

Міжнародні закупівлі мігрують у Prozorro

4 серпня Кабмін ухвалив постанову, яка впроваджує перехід закупівель товарів та робіт за гроші міжнародних донорів через електронну систему закупівель Prozorro. Раніше відповідні закупівлі регулювалися правилами Світового банку.

Український бізнес не надто успішно адаптувався під ці умови, що негативно вплинуло на процеси. Низькі конкуренція та відсоток успішних торгів змусили уряд шукати рішення проблеми.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Перший етап експериментальний та буде тривати до 31 серпня 2024 року. Організатором торгів буде виступати ДУ "Професійні закупівлі". Оплата послуг регулятора буде здійснюватися лише в разі успіху торгів.

Мінекономіки сподівається протестувати механізм закупівель у системі Prozorro за правилами Світового банку. Згодом це дозволить залучати кошти партнерів на відбудову України через систему та легко звітувати про витрачання коштів.